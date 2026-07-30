La Portada de la Feria de Abril de 2027 comienza a fraguarse: las obras empezarán el 1 de diciembre y costarán un millón de euros

A las puertas del mes agosto, en plena cuarta ola de calor del verano, Sevilla no pierde la mirada a sus Fiestas de Primavera. Si a finales de junio conocíamos el diseño de la Portada - una inspiración compartida entre el Pabellón de Marruecos y la Generación del 27 obra de Hugo Montalbán-, ahora sabemos cuánto costará levantarla y cuándo comenzarán las obras.

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación pública la redacción del proyecto y la ejecución de las actuaciones para la instalación de las estructuras tubulares que servirán de base para el revestido y pintura -también incluidos- de las portadas de Feria y Corpus 2027 y otros entramados de las Fiestas Mayores de la ciudad. El contrato se divide en dos lotes y el plazo de presentación de ofertas culmina el 13 de agosto.

Plano de la Portada de la Feria de 2027 / Ayuntamiento de Sevilla

En el caso de la obra de la Feria, el pliego de condiciones técnicas indica que debe iniciarse el 1 de diciembre de 2026, "al objeto de que las estructuras de la portada se encuentren en situación de medición real para carpintería a finales del mes de febrero y que el proceso de montaje quede finalizado a primeros de abril".

A tal efecto, continúa el documento, el proyecto de ejecución deberá redactarse, completarse y entregarse a la Administración municipal durante el mes de noviembre, "con la antelación necesaria para su informe, aprobación y formalización del Acta de comprobación del replanteo, de forma que las obras puedan iniciarse efectivamente el día 1 de diciembre de 2026".

Ocho meses para la ejecución de la obra

El plazo total de ejecución será de ocho meses, ya que incluye el desmontaje de esta obra efímera, que tendrá como fecha tope el 30 de junio del próximo año. Hay que tener en cuenta que el año pasado hubo cambios sustanciales -su edificación corrió a cargo de Heliopol, tras 57 años con Ferrovial al frente- y se hizo a contrarreloj. De hecho, las obras se iniciaron el 16 de enero. En 2025, el primer tubo se puso el 9 de enero, y para la Feria de 2024 se colocó el 3 de diciembre, una fecha más cercana a la que se plantea para 2027, cuando el Lunes de Pescaíto es el 12 de abril.

En cuanto el presupuesto de licitación de esta estructura, la cifra se eleva a 1.031.634,32 euros (IVA incluido). Según detalla el pliego, durante la fase inicial de las obras se realizarán la limpieza y preparación de anclajes y cimentaciones de la portada, así como los trabajos de arranque y montaje de la estructura.

Por razones de organización del tráfico viario, deberá garantizarse la continuidad de los accesos desde la avenida Antonio Bienvenida hacia la avenida Flota de Indias, "sin que puedan interrumpirse hasta la finalización del periodo navideño de 2026". Los trabajos de desmontaje se iniciarán dentro de la segunda semana siguiente a la finalización de la Feria, debiendo quedar completamente ultimados antes del 30 de junio de 2027.

Las portadas del Corpus costarán 172.000 euros

El segundo de los lotes corresponde a las portadas del Corpus que cada año se levantan en la Plaza de San Francisco. En este caso, el presupuesto de licitación asciende a 172.716,54 euros.

"Las actuaciones correspondientes al Lote 2 deberán desarrollarse dentro de la ventana temporal comprendida entre el 1 de mayo y el 30 de octubre de 2027, sin perjuicio de que el plazo contractual efectivo de ejecución será de tres meses: un mes para la redacción del proyecto de ejecución y dos meses para la ejecución material de las obras, a contar desde la formalización del Acta de comprobación del replanteo e inicio de las mismas", indica el documento.

Así será la Portada de 2027

La Portada de la Feria de Abril 2027 -que lleva por título Puerta a los Sueños 1927- será un guiño al pasado. En esta ocasión, el diseño que dará paso al Real servirá como homenaje a dos efemérides para la ciudad. Los protagonistas serán el Pabellón de Marruecos, de la Exposición Iberoamericana de 1929 y al Cortijo de Pino Montano, propiedad de Ignacio Sánchez Mejías y germen de la Generación del 27, cuyo centenario se celebra el próximo año.

Presentación de la Portada de la Feria de Abril 2027 en Sevilla. / Marina Casanova

El autor de la obra, Hugo Montalbán, define la Portada como un puente que aúna la arquitectura, la poesía y la historia, todo basado en dos edificios emblemáticos de la capital hispalense. Así, contará con 50 metros de ancho, 40 metros de altura y seis de profundidad. La estructura se organiza en tres arcos de acceso, que estarán presididos por la reinterpretación de la puerta de entrada del Pabellón de Marruecos.

Una mirada a la Generación del 27

Con arcos lobulados, celosías, mosaicos y paños decorativos, la obra busca transportar a flamencas y caballistas al edificio de la Exposición. Además, en la parte inferior tendrá las ventanas y las puertas del Cortijo de Sánchez Mejías, para crear un diálogo entre ambas. De esta forma, se busca conmemorar la herencia arquitectónica de raíz hispanomusulmana y el legado literario y creativo de la Generación del 27.

Frente a las coloridas portadas que ha tenido la Feria de Abril de los últimos años, en esta ocasión el blanco será el color que reine. La base estará decorada con azulejos en tonos verdes, que recuerden a las tejas que coronan el inmueble de la Exposición del 29. Además, contará con tonos turquesas y azules en recuerdo de la azulejería que decora el interior del edificio y un zócalo color albero en honor al Cortijo.