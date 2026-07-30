La Diputación de Sevilla 'salva' la Residencia Flora Tristán con la inyección de un millón de euros: las obras comenzarán el 17 de agosto

No era fácil la salida para la continuidad de la Residencia Flora Tristán, ubicada en el Polígono Sur y dependiente de la Universidad Pablo de Olavide. En junio de 2026, la UPO comunicó la necesidad de acometer obras urgentes por problemas en el edificio, lo que implicaba el cese de contratos de los 150 residentes y lo que generó protestas por falta de aviso previo.

La Diputación de Sevilla ha sido la primera administración pública en salir al rescate de esta residencia al anunciar una aportación de un millón de euros a través de su programa ‘Sevilla de Cien’, que aportará a la provincia 100 millones de euros en actuaciones de carácter diverso.

Precisamente este era el montante que necesitaba la Universidad para llevar a cabo las obras. Tras la aprobación del programa de inversiones en el Pleno celebrado este jueves, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el rector de la UPO, Francisco Oliva, han escenificado el acuerdo en una comparecencia ante los medios de comunicación.

"Reuniones discretas" para sacar adelante el proyecto

"Hemos mantenido reuniones discretas durante las últimas semanas para poder resolver esta problemática que era universitaria, pero que trascendía por el carácter social que tiene la residencia para Sevilla", ha destacado Fernández, quien ha informado de que se ha buscado la mejor fórmula para poder sacar adelante esta inversión, que ha requerido una modificación presupuestaria aprobada en el Pleno.

Sobre los plazos, el presidente de la Diputación ha señalado que durante el mes de agosto pasará el proceso de información pública y en septiembre se escenificará la firma del convenio para realizar las transferencias económicas.

Oliva, por su parte, se ha mostrado "feliz" y ha detallado que las obras arrancarán el 17 de agosto en dos de los siete portales de la residencia. "Durante las reuniones mantenidas con la Diputación hemos estado trabajando paralelamente en las obras", ha anunciado.

Esta primera intervención culminará en octubre y durante el curso académico se abordarán las obras del resto de portales, que se adjudicarán a través de licitación pública.

Oliva recuerda la infrafinanciación de la Universidad Pública

"Es uno de los días más felices para mí como rector", ha reconocido Francisco Oliva, que ha señalado la infrafinanciación de la Universidad como principal culpable de que la propia universidad no haya podido acometer las reformas necesarias en la Flora Tristán. "Necesitaba intervenciones muy importantes tras más de 20 años que no podíamos acometer porque no teníamos dinero", ha resumido.

"Tendremos una deuda perpetua", ha bromeado Oliva, al tiempo que ha destacado que la Flora Tristán "es mucho más que una residencia, es un proyecto de intervención en un barrio delicado". Por ello, ha agradecido a Fernández que haya impulsado este convenio. "Lo agradezco a todo el Pleno, pero quiero destacar que si su liderazgo no habría salido adelante", ha añadido.