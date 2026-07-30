La resurrección del Bar Citröen de Sevilla ya es un hecho: La Raza reabre el histórico establecimiento y vuelve al Parque de María Luisa

El mítico Bar Citröen, junto al Parque de María Luisa y la Plaza de España, cerró en abril de 2021 después de casi un siglo de historia. El negocio, proyectado para la Exposición Iberoamericana de 1929 y que bajó la persiana cuando aún golpeaba la crisis por la pandemia -por el fallecimiento de su entonces propietario y la sentencia del Supremo a favor del Ayuntamiento por la concesión administrativa del establecimiento- ha reabierto sus puertas. Lo hace tras más de cinco años de cierre y de la mano del Grupo hostelero Puerto de Cuba La Raza que, con esta reapertura, regresa también al emblemático Parque de María Luisa.

Restaurante Café La Raza / El Correo

Bajo el nombre Restaurante Café La Raza, el espacio que este jueves arranca de nuevo está concebido como un espacio versátil y permanecerá abierto desde las 09:00 de la mañana hasta la madrugada, según ha informado el grupo en una nota de prensa.

Desde desayunos hasta cena y copa

El local propone desayunos, brunch, almuerzos, meriendas, cenas y copas en diferentes ambientes interiores y exteriores. "Su oferta combina gastronomía local, clásicos internacionales, coctelería, aperitivos y una amplia selección de vinos locales, nacionales e internacionales, además de una cerveza Cruzcampo servida a la temperatura óptima gracias a la tecnología de su depósito", ha abundado.

Restaurante Café La Raza / El Correo

Ubicado en el antiguo Pabellón de la Exposición del 29 denominado “La Quinta De Goya”, el edificio está protegido por encontrarse en el entorno de un Bien de Interés Cultural como la Plaza de España, lo que le convierte en un punto de encuentro ideal tanto para el cliente sevillano como para el visitante.

200 metros cuadrados de terraza

Este nuevo local, perteneciente al Grupo Puerto de Cuba La Raza, ofrece una decoración y ambientación de aire colonial recordando al tradicional estilo arquitectónico sevillano, con una terraza exterior de casi 200 metros cuadrados, climatizada tanto en verano como en invierno, donde disfrutar desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche.

Asimismo, cuenta con mesas en el interior para degustar una carta variada que incluye tapas andaluzas, tostas, ensaladas, pastas, arroces, sándwiches, carnes y pescados, todo ello con materias primas de altísima calidad.

Desde las 9:00 hasta las 13:00, el Restaurante Café La Raza prepara brunch y desayunos especiales (andaluz, francés, continental…), churros con chocolate, crépes, crepelettes, cafés de especialidad, infusiones, zumos y coctelería de desayunos (mimosas, kirsh royal…).

Vistas a la Torre Norte de la Plaza de España

Tiene la particularidad de que, en el mismo edificio, pero bajo la denominación de “La Quinta del Sordo”, encontramos en la primera planta un espacio con vistas a la Torre Norte de 120 metros cuadrados "ideal para la celebración de eventos y disfrutar de un ambiente de tardeo y nocturno", ha abundado el grupo hostelero.

Restaurante Café La Raza / El Correo

"Con una cuidada iluminación y ambientación musical, a este rincón que ofrece múltiples referencias para copas y coctelería de aperitivo, como spritz, americanos o negronis, y también de tarde y noche, puede accederse tanto desde el interior del local, por escalera y por ascensor, como de manera independiente desde el exterior", ha añadido.

Con esta propuesta, de la mano de Pablo Castilla, socio fundador del Grupo Puerto de Cuba La Raza, y con Alexis Montero como director del proyecto, Sevilla "recupera un establecimiento icónico para la ciudad y el grupo hostelero y de ocio culmina uno de sus grandes objetivos, poner las cosas en su sitio”.

Si el nombre Puerto de Cuba regresó al río con el Café del Río ubicado en el Muelle de las Delicias, ahora La Raza vuelve al parque, al que ha estado ligado desde 1932, como marca referente y con una fuerte conexión emocional, ya que trasciende la vertiente gastronómica y de ocio para aspirar a ser un centro de encuentro social, empresarial y cultural en nuestra ciudad, ha concluido.