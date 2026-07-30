Qué trenes circularán en Sevilla durante la huelga de Renfe de este viernes, 31 de julio: listado y horarios

La huelga de Renfe convocada para este viernes 31 de julio afectará durante toda la jornada al tráfico ferroviario de Sevilla, desde los trenes de Cercanías hasta las conexiones de Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia. El Ministerio de Transportes ha fijado los servicios mínimos y ha detallado qué trenes tendrán garantizada su circulación desde o hacia Sevilla-Santa Justa, aunque el resto podría operar en función del seguimiento del paro.

El paro, convocado por Sindicato Ferroviario Intersindical, se desarrollará entre las 00.00 y las 23.59 horas y está dirigido al personal de conducción e intervención de Renfe Viajeros en todo el país. La jornada coincide además con el inicio del fin de semana y con una fecha de alta movilidad por las vacaciones estivales.

Los horarios recogidos a continuación corresponden a los trenes incluidos en los servicios mínimos y, por tanto, con circulación garantizada. La ausencia de un servicio en esta relación no supone necesariamente que vaya a ser cancelado, ya que otros trenes podrían operar dependiendo del seguimiento de la huelga.

Cercanías de Sevilla: 75% en hora punta

Las cinco líneas del núcleo de Cercanías de Sevilla, la C1, C2, C3, C4 y C5, tendrán unos servicios mínimos del 75% durante las horas punta y del 50% durante el resto de la jornada. Las franjas de mayor demanda se sitúan entre las 06.00 y las 09.00 horas, entre las 13.30 o 14.00 y las 15.30 o 16.00 horas, según la línea, y entre las 18.30 y las 20.30 horas.

Trenes garantizados de Sevilla a Málaga

La resolución garantiza diez conexiones de Media Distancia desde Sevilla-Santa Justa hasta Málaga-María Zambrano. Seis corresponden al servicio convencional, con una duración aproximada de dos horas, y otras cuatro realizan un recorrido de algo más de tres horas.

Tren 8075: salida de Sevilla a las 06.20 y llegada a Málaga a las 08.26 .

y llegada a Málaga a las . Tren 13900: salida a las 07.01 y llegada a las 10.26 .

y llegada a las . Tren 8085: salida a las 07.51 y llegada a las 10.02 .

y llegada a las . Tren 13902: salida a las 08.22 y llegada a las 11.47 .

y llegada a las . Tren 8125: salida a las 13.08 y llegada a las 15.16 .

y llegada a las . Tren 8155: salida a las 15.20 y llegada a las 17.33 .

y llegada a las . Tren 13906: salida a las 16.12 y llegada a las 19.32 .

y llegada a las . Tren 8175: salida a las 17.22 y llegada a las 19.33 .

y llegada a las . Tren 13908: salida a las 18.34 y llegada a las 21.54 .

y llegada a las . Tren 8195: salida a las 20.16 y llegada a las 22.20.

Trenes garantizados de Sevilla a Granada

Los servicios mínimos incluyen tres trenes con salida desde Sevilla-Santa Justa y destino Granada:

Tren 8275: salida a las 07.40 y llegada a las 10.25 .

y llegada a las . Tren 8295: salida a las 09.55 y llegada a las 12.35 .

y llegada a las . Tren 8395: salida a las 19.15 y llegada a las 21.52.

Trenes garantizados de Sevilla a Cádiz

La conexión entre Sevilla y Cádiz contará con ocho trenes garantizados con salida desde Santa Justa:

Tren 13004: salida a las 08.32 y llegada a las 10.18 .

y llegada a las . Tren 13006: salida a las 11.05 y llegada a las 12.49 .

y llegada a las . Tren 13008: salida a las 12.45 y llegada a las 14.30 .

y llegada a las . Tren 13010: salida a las 14.45 y llegada a las 16.27 .

y llegada a las . Tren 13012: salida a las 15.49 y llegada a las 17.30 .

y llegada a las . Tren 13016: salida a las 18.09 y llegada a las 19.57 .

y llegada a las . Tren 13023: salida a las 17.30 y llegada a Córdoba a las 19.07 .

y llegada a Córdoba a las . Tren 13022: salida a las 22.10 y llegada a Cádiz a las 23.58.

El tren 13023 no tiene Cádiz como destino, sino Córdoba, por lo que la relación estricta de salidas garantizadas hacia Cádiz está formada por siete servicios.

Trenes garantizados de Sevilla a Córdoba y Jaén

Los viajeros que se desplacen desde Sevilla hacia Córdoba tendrán garantizados los siguientes servicios de Media Distancia:

Tren 13023: salida a las 17.30 y llegada a Córdoba a las 19.07 .

y llegada a Córdoba a las . Tren 13031: salida a las 20.34 y llegada a Córdoba a las 22.08 .

y llegada a Córdoba a las . Tren 13081: salida a las 08.41 y llegada a Córdoba a las 10.21.

Para viajar desde Sevilla hasta Jaén, circularán estos trenes:

Tren 13075: salida a las 07.35 y llegada a las 11.20 .

y llegada a las . Tren 13071: salida a las 14.30 y llegada a las 18.25 .

y llegada a las . Tren 13027: salida a las 19.20 y llegada a las 23.01.

Trenes garantizados de Sevilla a Huelva

Los servicios mínimos recogen dos trenes con salida desde Sevilla-Santa Justa y destino Huelva-Término:

Tren 13099: salida a las 08.48 y llegada a las 10.33 .

y llegada a las . Tren 13095: salida a las 20.50 y llegada a las 22.20.

Otros Media Distancia desde Sevilla

La resolución también garantiza dos conexiones de recorrido más largo desde la capital andaluza:

Tren 33903: salida de Sevilla-Santa Justa a las 10.30 y llegada a Madrid-Atocha Cercanías a las 19.44 .

y llegada a Madrid-Atocha Cercanías a las . Tren 33779: salida de Sevilla a las 15.40 y llegada a Plasencia a las 22.40.

AVE garantizados de Sevilla a Madrid

El corredor de Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid concentrará buena parte de las circulaciones garantizadas. Estos son los trenes incluidos en los servicios mínimos con salida desde Santa Justa:

Tren 02061: salida a las 06.05 y llegada a Madrid a las 08.53 .

y llegada a Madrid a las . Tren 02081: salida a las 08.32 y llegada a las 11.12 .

y llegada a las . Tren 02091: salida a las 09.34 y llegada a las 12.12 .

y llegada a las . Tren 02111: salida a las 11.32 y llegada a las 14.11 .

y llegada a las . Tren 02131: salida a las 13.15 y llegada a las 16.07 .

y llegada a las . Tren 02151: salida a las 15.33 y llegada a las 18.09 .

y llegada a las . Tren 02351: salida a las 15.52 y llegada a las 18.31 .

y llegada a las . Tren 02171: salida a las 17.53 y llegada a las 20.32 .

y llegada a las . Tren 02181: salida a las 18.54 y llegada a las 21.46 .

y llegada a las . Tren 02191: salida a las 19.32 y llegada a las 22.10 .

y llegada a las . Tren 02211: salida a las 20.52 y llegada a las 23.43.

Trenes de Sevilla a Barcelona y Valencia

Los servicios mínimos de Alta Velocidad y Larga Distancia incluyen además dos conexiones directas entre Sevilla y Barcelona y una con Valencia:

Tren 00043 Sevilla-Barcelona: salida a las 08.37 y llegada a las 14.54 .

y llegada a las . Tren 00041 Sevilla-Barcelona: salida a las 16.17 y llegada a las 22.59 .

y llegada a las . Tren 00081 Sevilla-Valencia: salida a las 16.44 y llegada a las 21.06.

El 65% de Media Distancia y el 73% de Alta Velocidad

En el conjunto del país, Transportes ha establecido la circulación de 432 de los 662 trenes de Media Distancia afectados, lo que representa el 65% de los servicios habituales. Para la Alta Velocidad y Larga Distancia, quedan garantizados 251 de 343 trenes, equivalentes al 73% de la oferta.

Los viajeros con billete para este viernes deberán comprobar el estado concreto de su tren antes de acudir a Sevilla-Santa Justa, puesto que los servicios no incluidos en los mínimos podrían circular dependiendo del seguimiento que alcance la huelga.