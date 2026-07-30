Alquilar un piso en Sevilla cuesta de media un mes de SMI: es la gran ciudad española donde más sube el precio en el último año

La escasez de viviendas, el aumento de precios y la presión turística han tensionado el mercado inmobiliario a tal punto que las últimas encuestas del CIS (Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas) arrojan que es el principal problema que apuntan los españoles en la actualidad. Y no solo en lo que se refiere a compra.

El alquiler se ha disparado a unos niveles impensables hace apenas unos años. En Sevilla capital, el alza ha sido del 23% en los últimos doce meses, hasta alcanzar una renta media de 1.355 euros al mes. Esto es, se sitúa en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual, que actualmente se sitúa en los 1.221 euros en 14 pagas y en 1.424 euros si se cobra en 12.

Así lo indica el Índice de la plataforma de alquiler on line Spotahome sobre la Evolución de Precios en Ciudades Europeas, que analiza el precio real de habitaciones, apartamentos y estudios en ocho de las principales ciudades españolas a partir de los datos de abril a junio.

La ciudad más cara es Barcelona

En cualquier caso, no es la ciudad con el alquiler más caro. Según se desprende del estudio, en Bilbao ha subido un 6,7%, hasta situarse en los 1.600 euros mensuales. Y en Barcelona, ya la ciudad más cara del país, lo ha hecho un 12,9% más, hasta los 1.750.

En el extremo opuesto, Madrid modera su ritmo: la capital de España pasa de un +3,3% interanual en el primer trimestre a un +2,6% en el segundo, con una media de 1.590 euros. Alicante, en cambio, mantiene el pulso y acelera ligeramente, del +7,8% al +8,3% (1.300 euros). En Andalucía, la caída de Málaga se reduce a la mitad: del −21,3% interanual del primer trimestre al −10,0% del segundo (1.350 euros), mientras Granada gira de la subida al descenso: del +7,6% del primer trimestre al −1,9% actual (883 euros).

Cuánto cuesta alquilar en cada ciudad: Barcelona y Madrid concentran la demanda y los precios más altos. En el extremo opuesto, Granada y Valencia ofrecen las habitaciones más asequibles de la muestra. / Spotahome

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Máximo histórico en el alquiler de habitaciones

Esta espiral en la vivienda de alquiler ha llevado a muchas personas a compartir piso para poder frente a los gastos del arrendamiento de su alojamiento, aunque, en este caso, también los precios son muy elevados.

Sevilla capital ha marcado un récord al alza en este tipo de alquileres en el segundo trimestre de este año. De hecho, también es la capital donde más suben los precios por habitación en este periodo. Esta alza es superior al 8%, lo que hace que se sitúe en el entorno de los 400 euros de media al mes.

Málaga, la segunda ciudad española donde es más caro alquilar una habitación

Este estudio destaca que, si bien la capital hispalense es la que se ha apuntado un ascenso mayor respecto al mismo periodo del año anterior, hay otras capitales donde el precio es aún más elevado. Las rentas más altas para compartir piso se siguen localizando en Barcelona, donde la habitación alcanza los 627 euros (+5,4%), seguida de Málaga, que se consolida en la segunda posición nacional con 590 euros (+2,6%), y Madrid, con una renta media de 575 euros (+2,2%).

Por su parte, Bilbao (550 euros, +3,8%) y Valencia (424 euros, +3,4%) crecen de forma más contenida, mientras que Granada (350 euros) y Alicante (400 euros) siguen siendo las ciudades más asequibles para compartir piso.