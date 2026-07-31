Las 2 reglas de la RAE que se saltó la placa de Cernuda en Sevilla: cuándo se usan tildes y guiones en las fechas

Lo que pretendía ser un homenaje permanente a Luis Cernuda en el P aseo de los Poetas de la Generación del 27 ha terminado convirtiéndose en una lección de ortografía. La placa instalada esta semana en honor al poeta y crítico lieterario sevillano contiene dos errores que han obligado al Ayuntamiento de Sevilla a anunciar su corrección en los próximos días, después de que la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre denunciara públicamente las incorrecciones.

Más allá de la polémica, el caso ha servido para poner sobre la mesa dos normas básicas de la Real Academia Española relacionadas con el uso de las tildes y la escritura de las fechas en inscripciones y textos conmemorativos.

La tilde que no debía estar

El primero de los errores detectados es la aparición de una tilde sobre la letra "i" en una palabra que no debía llevarla: el nombre de Luis. Aunque pueda parecer un fallo menor, las reglas de acentuación se muestran precisas y la RAE recuerda que solo deben escribirse tildes cuando así lo establecen las normas ortográficas, ya que un acento gráfico incorrecto constituye igualmente una falta de ortografía.

En una inscripción dedicada a una de las grandes figuras de la Generación del 27, este tipo de errores adquiere una mayor relevancia por el valor simbólico y cultural del homenaje.

El innecesario espacio tras el guión entre las fechas

La segunda incorrección afecta a la forma en la que aparecen los años de nacimiento y muerte del poeta. En la placa se dejó un espacio después del guión que separa ambas fechas, una escritura que no se ajusta a la norma académica.

La Real Academia Española establece que, cuando un guión expresa el intervalo de años correspondiente al nacimiento y fallecimiento de una persona, debe escribirse sin espacios ni antes ni después.

Se trata de una convención tipográfica ampliamente utilizada en biografías, placas conmemorativas, diccionarios y publicaciones históricas, donde la precisión formal tiene especial importancia.

El Ayuntamiento corregirá la placa

Tras hacerse pública la denuncia de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que corregirá ambas erratas en los próximos días, aunque todavía no ha aclarado si sustituirá la placa por una nueva o modificará la ya instalada.

El presidente de la asociación, el escritor Alejandro Sanz, reclamaba que la rectificación se realizara "cuanto antes", al tratarse de un homenaje permanente a Luis Cernuda.

La entidad recordó además que no es la primera vez que detecta errores similares en elementos dedicados a escritores. En sus redes sociales señaló que ya había advertido incorrecciones en un poema de Vicente Aleixandre instalado en la provincia de Málaga y en unos versos ubicados en el bulevar de la avenida Reina Victoria de Madrid. "Y ahora le toca a Cernuda con su placa en el Paseo de los Poetas del 27 de Sevilla", lamentó la asociación.

Con la corrección anunciada por el Consistorio, la placa recuperará su función original: rendir homenaje a uno de los grandes nombres de la poesía española sin que los errores ortográficos desvíen la atención de su legado.