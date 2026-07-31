Detectado en Sevilla un episodio de contaminación por ozono: esta ha sido la razón y la zona afectada

El Centro de Datos de Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía ha activado este viernes, 31 de julio, un aviso tras detectar un episodio de superación del umbral de información de ozono en Sevilla, una situación asociada a las elevadas temperaturas y la intensa radiación solar que puede volver a repetirse a lo largo de la jornada y que requiere un seguimiento de la evolución de la calidad del aire.

Superación del umbral de ozono en Santa Clara

En concreto, la estación de Santa Clara ha registrado una superación del umbral de información de Ozono de 196 microgramos por metro cúbico de aire entre las 17,00 y las 18,00 horas.

Así lo ha concretado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, que realiza un seguimiento de la evolución de los valores de la calidad del aire ambiente de Ozono.

Posibles nuevas superaciones durante la jornada

En este sentido, ha informado de que es posible que puedan registrarse otras superaciones durante la presente jornada en la referida estación. Las causas que han provocado esta situación tienen su origen, entre otros motivos, en las condiciones meteorológicas de la zona.

El ozono de la troposfera es el principal producto resultante de complejos procesos fotoquímicos que tienen lugar en la atmósfera inferior, en condiciones meteorológicas de altas temperaturas y radiación solar intensa.

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Principales fuentes de los precursores del ozono

Los principales sectores que emiten los precursores del ozono son el transporte por carretera, las termoeléctricas, la calefacción doméstica a gas, ciertas industrias, incineradoras y el almacenamiento y distribución de combustibles fósiles.