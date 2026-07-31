García Millán fabricará gazpacho y salmorejo en La Rinconada: creará 50 empleos fijos y la inversión superará los 20 millones

Un nuevo proyecto agroindustrial de gran calado desembarca en La Rinconada. El Pleno del Ayuntamiento de la localidad sevillana ha aprobado este jueves dar vía libre a que Salsas Salteras -cuyo producto principal es el gazpacho y salmorejo comercializado con el nombre de García Millán- instale un centro de producción hortofrutícola y transformación dentro del territorio con una inversión de entre 20 y 25 millones de euros y un compromiso de contratación de más de 50 personas.

Así lo ha confirmado el Consistorio en una nota de prensa, en la que ha explicado que la factoría, que desde finales de la pasada década pertenece al grupo GB Food (Gallina Blanca) ha adquirido una finca de 30 hectáreas de terreno en el entorno de La Cabaña, al norte de la A-4, entre Sevilla Styles Outlet y el Aeropuerto.

Recreación de la futura factoría para producir gazpacho y salmorejo de García Millán. / Ayuntamiento de La Rinconada

Un cortijo "típico andaluz"

En este lugar instalará la ampliación de su factoría, "en un entorno medioambientalmente sostenible y respetuoso con el entorno, que va a mimetizarse en un cortijo típico andaluz, cuya fachada dará a la autovía y que ocupará una hectárea, mientras que el resto de la propiedad se destinará a plantación de las materias primas necesarias para la elaboración de su producto y como banco de pruebas de I+D+i vinculado a las diferentes especies de materias primas requeridas".

Ese centro de investigación y desarrollo, un ecosistema colaborativo implicará a la universidad, agricultores, investigadores, ciudadanía y estudiantes de diferentes materias relacionadas con el campo. Constará también con un centro de formación que permitirá optimizar resultados y garantizar el progreso futuro de la fábrica.

Recreación de la futura planta de García Millán. / Ayuntamiento de La Rinconada

Se suma a otras compañías ubicadas en el municipio como Herba o Arrebola

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha destacado que la localidad “apuesta por todos los sectores productivos por igual y esa diversificación económica nos permite tener una gran fortaleza en diferentes ámbitos”.

En este sentido, ha subrayado que “es importante sumar valor a nuestro tejido industrial con empresas y factorías de estas características, que no sólo son grandes productores agrícolas, sino que también manufacturan y transforman el producto dentro del territorio”, al tiempo que nombró a otras factorías del municipio que abanderan la agroindustria local, como Produce, SAT Royal, Arrebola, Corteva o Herba Ricemills.

50 puestos de trabajo fijos

En el ámbito laboral, la empresa va a afianzar, en principio, más de 50 puestos de trabajo fijo. El empleo se va a gestionar por la agencia de contratación de la empresa pública Soderinsa, con el compromiso de que, a igualdad de condiciones, tendrán prioridad los vecinos y vecinas de La Rinconada.

Por otro lado, el convenio regulador entre el Ayuntamiento y Salsas Salteras implica campañas de divulgación sobre buenas prácticas alimentarias en la ciudadanía rinconera, así como colaboraciones y patrocinios en eventos de la localidad, ha añadido el Ayuntamiento.

A finales agosto o principios de septiembre la empresa tiene previsto presentar el proyecto de licencia de obra para, inmediatamente después empezar a construir para agilizar al máximo posible los plazos y empezar la producción cuanto antes.