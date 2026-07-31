Sale a la venta una de las haciendas más singulares de Sevilla: 4,5 millones de euros y 415 hectáreas de superficie

El mercado de la vivienda de lujo se mueve en la provincia de Sevilla y en los últimos días ha salido a la venta uno de los activos rurales más singulares de la provincia. "En un contexto de creciente interés por los activos inmobiliarios singulares y las grandes fincas multifuncionales, Engel & Völkers pone a la venta en exclusiva la Hacienda San Pedro por 4,5 millones de euros", ha informado la compañía en una nota de prensa.

La propiedad representa un perfil de inversión poco habitual en España al integrar, en un único activo, patrimonio histórico, explotación agropecuaria, aprovechamiento cinegético y capacidad para el desarrollo de actividades vinculadas al turismo y los eventos.

La finca de 415 hectáreas está ubicada en el municipio sevillano de La Puebla de Cazalla, "dentro de un entorno natural privilegiado", delimitado en parte por el río Corbones, afluente del Guadalquivir, y atravesado por diversos arroyos que configuran un paisaje de dehesa, monte mediterráneo y tierras de cultivo.

Nuevas estrategias de inversión patrimonial

"El mercado de las grandes fincas rústicas vive un momento de creciente interés entre patrimonios privados, family offices e inversores internacionales, que buscan activos capaces de combinar preservación de capital, rentabilidad y diversificación", destaca Pilar Aparicio, directora de ventas de Engel & Völkers Sevilla y Cádiz.

La demanda se orienta cada vez más hacia propiedades capaces de generar distintas fuentes de rentabilidad, combinando producción agrícola, gestión forestal, actividades cinegéticas, turismo de alto nivel y conservación del patrimonio.

En este contexto, “activos como Hacienda San Pedro destacan por su escasez y por su capacidad para responder a las nuevas estrategias de inversión patrimonial”, añade Aparicio.

Origen en el siglo XIX

El caserío principal, cuya construcción original se remonta al siglo XIX y que fue ampliado durante el siglo XX, conserva la arquitectura característica de las grandes haciendas andaluzas. Dispone de diez dormitorios, amplios salones con chimenea, comedor, cocina, jardín con piscina y un patio interior que comunica con antiguos espacios destinados a celebraciones, ubicados donde históricamente se encontraba el molino de aceite de la finca.

La propiedad incorpora además cuadras, almacenes, naves agrícolas, dependencias auxiliares y una plaza de tientas con sus correspondientes chiqueros y corrales, dotaciones que permiten mantener tanto la actividad agroganadera como el valor patrimonial de la explotación.

257 hectáreas de cultivo

Desde el punto de vista productivo, la finca combina 257 hectáreas de cultivo de secano y olivar con 158 hectáreas de monte mediterráneo. En las zonas agrícolas se producen cereales, oleaginosas y leguminosas, mientras que la superficie forestal alberga encinas, acebuches y vegetación autóctona característica del paisaje andaluz.

La finca pertenece al coto de caza SE-11164, con aprovechamiento principal de caza menor y autorización para el aprovechamiento secundario de caza mayor, una actividad destinada, entre otros objetivos, al control de la población de jabalíes.

Otro de los aspectos que aporta un gran valor añadido al activo, señala la compañía, es la existencia de distintos espacios autorizados para la celebración de eventos, encuentros corporativos, actividades ecuestres y experiencias en plena naturaleza, una línea de negocio que amplía las posibilidades de diversificación de ingresos sin renunciar a la explotación agrícola tradicional.

“Por su tamaño, versatilidad y ubicación estratégica en la provincia de Sevilla, Hacienda San Pedro se posiciona como una de las operaciones más relevantes actualmente disponibles dentro del mercado español de activos rurales de alto valor”, apostilla Pilar Aparicio.