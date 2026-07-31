Manuel Jiménez, el 'influencer' LGTBI de las Tres Mil (Sevilla): "Cuando un familiar sale de la cárcel se celebra por todo el arte"

"Cuando un primo mío o alguien de mi familia ha salido de la cárcel, aquí se ha celebrado por todo el arte". Con esta frase resume Manuel Jiménez, el influencer y LGTBI natural de las Tres Mil Viviendas (Sevilla), el espíritu colectivo de su barrio en una reciente entrevista concedida al programa El Intermedio, donde ha repasado su historia personal desde el humor y el compromiso social. Jiménez explica que estas celebraciones familiares se viven como auténticas fiestas comunitarias, un rasgo que, según él, define la identidad del barrio.

El sevillano se hizo popular en TikTok gracias a vídeos que retratan el día a día de las Tres Mil Viviendas, uno de los barrios más conocidos y estigmatizados de Sevilla. En sus publicaciones, Manuel reivindica el peso que tienen allí los encuentros familiares y vecinales como forma de sostén comunitario.

Cómo se viven las celebraciones en las Tres Mil

El influencer detalla que estas fiestas suelen grabarse en CD para repartirlas después entre los vecinos, de manera que cada familia conserve su propia copia del recuerdo. Es habitual, señala, encontrar a varias familias sentadas en plena calle, con altavoces y comida compartida, prolongando la celebración durante horas.

Pese a este retrato luminoso, Jiménez no esconde que crecer en el barrio fue, en sus palabras, un proceso "muy duro". La necesidad económica de su hogar le complicó terminar la Educación Secundaria: "A mí me resultó casi imposible, pero mira, lo conseguí con muchísimo esfuerzo y muchísima ayuda de profesores", confiesa.

A las dificultades materiales se sumó, además, una doble discriminación por su condición de gitano y homosexual. Así lo relata el propio Jiménez: "Era una lucha constante... de pequeñito yo creía que solo el sufrimiento estaba en mi casa y estaba muy equivocado".

Del absentismo escolar a los dos millones de reproducciones

El salto a la popularidad de Manuel llegó casi por casualidad: un vídeo suyo denunciando con humor el absentismo escolar en su entorno sumó dos millones de reproducciones en una sola noche. Desde entonces, el creador de contenido ha convertido sus redes en un altavoz para mostrar la cara más humana del barrio, sin renunciar a señalar también sus carencias, como la falta de limpieza o las limitaciones que históricamente han enfrentado las mujeres gitanas.

Sobre este último punto, Jiménez celebra el cambio generacional que observa: "Yo las estoy viendo con mucha libertad, antes no. Ahora si se tienen que poner un escote, pintarse o salir a no sé dónde, lo hacen sin problema".

El propio Manuel fue el encargado de pronunciar el pregón del Orgullo de Sevilla en 2025, un momento que describe como un hito personal y colectivo: "Que se entere mi barrio y todo el mundo entero. Que yo pueda decir sí, yo soy así. Y con mucho orgullo y así seguiré".