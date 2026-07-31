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Muere a los 89 años Luis Uruñuela, primer alcalde democrático de Sevilla tras la dictadura

El histórico dirigente andalucista fue elegido en 1979 como primer regidor democrático de la capital hispalense desde la II República

Luis Uruñuela.

Luis Uruñuela. / Ayuntamiento de Sevilla

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El Correo

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SEVILLA

Luis Uruñuela, primer alcalde democrático de Sevilla tras la dictadura, ha fallecido este viernes a los 89 años. Fundador del Partido Socialista de Andalucía (PSA), formación precursora del Partido Andalucista, desarrolló también una destacada trayectoria institucional como diputado en el Congreso durante la legislatura constituyente surgida de las elecciones de 1979 y como parlamentario andaluz.

Primer alcalde democrático de Sevilla

Aunque el PSA fue la tercera fuerza más votada en las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, Uruñuela fue elegido alcalde de Sevilla el 21 de abril de ese año, convirtiéndose en el primero en acceder democráticamente al cargo desde la II República.

Su elección fue posible gracias a un acuerdo alcanzado en Andalucía entre el PSA, el PSOE y el PCE para repartirse las alcaldías de las ocho capitales de provincia. En la sesión de investidura obtuvo 22 votos --los ocho concejales del PSA, los ocho del PSOE y los seis del PCE--, frente a los nueve apoyos recibidos por el candidato de la UCD, Rafael López Palanco.

El Ayuntamiento destaca su legado

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado el fallecimiento de Uruñuela, de quien ha destacado su papel como primer alcalde de la democracia y su contribución al desarrollo de la ciudad, al considerar que fue un "impulsor clave del crecimiento de Sevilla, con la apertura de los nuevos barrios, durante sus años de mandato".

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Asimismo, ha trasladado su "más sentido pésame a todos sus familiares y allegados" y ha asegurado que "se marcha un ejemplo de vida y de hombre de ciudad".

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