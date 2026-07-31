Rancio nos descubre el secreto que esconde el nombre del barrio sevillano de Rochelambert

Rancio ha visitado Rochelambert para explicar una curiosidad desconocida incluso para muchos sevillanos. La construcción de la barriada comenzó a finales de los años sesenta y su denominación está relacionada con Juan Carvallo Meyer, conde de Rochelambert y presidente de la empresa inmobiliaria que impulsó el proyecto. El título nobiliario tiene raíces francesas y está vinculado al castillo de La Rochelambert, situado en Francia.

Durante el recorrido, Rancio muestra algunos de los elementos más característicos de la zona, como sus bloques de viviendas, parques, comercios, bares, colegios y el centro de salud. También destaca la actividad de la asociación vecinal Al-Quivir y la importancia que tienen los negocios de proximidad dentro de la vida cotidiana del barrio.

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El barrio fue proyectado originalmente con el nombre de Ciudad de los Condes de Rochelambert, una denominación que con el paso del tiempo terminó reduciéndose al nombre con el que se conoce actualmente Más allá de descubrir el origen de su peculiar nombre, Rancio pone en valor un barrio con numerosos servicios, espacios públicos y una intensa vida comercial, marcado especialmente por el sentimiento de comunidad de quienes viven en él.