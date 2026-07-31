La ruta desconocida de Sevilla que recorre ríos, molinos y vegetación: perfecta para hacer en familia este verano

A apenas 20 minutos de Sevilla capital, existe una ruta de senderismo que combina naturaleza, patrimonio e historia a lo largo de un recorrido junto al río. Se trata de la Ruta de los Molinos de Alcalá de Guadaíra, un sendero que discurre por la ribera del río Guadaíra entre vegetación, arboleda y antiguos molinos harineros.

El camino se encuentra dentro del Monumento Natural Riberas del Guadaíra y la amplia variedad de molinos que se localizan en el lugar permite elegir entre diferentes senderos, por lo que puede realizarse de forma lineal o circular.

Además, la sencillez de su recorrido la convierte en la opción ideal para realizar en familias con niños, además de una de las favoritas de los deportistas y amantes de la naturaleza por la riqueza paisajística que ofrece en su trayecto.

Una ruta junto al río Guadaíra entre naturaleza y molinos

La ruta sigue la senda del río Guadaíra a su paso por el corazón de Alcalá. Durante el recorrido, el sonido del agua acompaña al visitante mientras aparecen distintos molinos de río y de manantial que durante siglos aprovecharon la fuerza de la corriente para moler el grano.

Ruta de los Molinos de Alcalá de Guadaíra, el sendero entre ríos perfecto para visitar en familia / Diputación de Sevilla

El itinerario permite combinar el paseo por la ribera con la visita a algunos de los edificios más representativos de la historia industrial de la localidad mientras se atraviesan zonas de vegetación, sombraje y baño.

El Puente del Dragón, punto de partida de la ruta

Uno de los lugares centrales de esta ruta, y desde el que se recomienda comenzar el camino al tener un aparcamiento cerca, es el Puente del Dragón.

Puente del Dragón de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla / Sevilla Secreta

Esta es una construcción diseñada por el arquitecto José Luis Manzanares que mide 123 metros y representa un enorme dragón que cruza el río a los pies del castillo almohade situado sobre el cerro.

Este puente se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas de Alcalá de Guadaíra. El autor creó este puente inspirado en la obra de Antoni Gaudí y en el dragón del parque Güell de Barcelona.

Los molinos del Realaje y Vadalejos

Una vez que comienza la ruta en este lugar, el camino permite al visitante encontrarse con distintos molinos mientras se cruza con pozas y corrientes de agua.

Ruta de los Molinos de Alcalá de Guadaíra, el sendero entre ríos perfecto para visitar en familia / Diputación de Sevilla

Entre ellos destaca el Molino del Realaje, un antiguo molino de río que conserva buena parte de sus dependencias industriales al mantener aún su sótano, la sala de molienda con tres piedras, el almacén superior y la casa del molinero.

Siguiente parada de la ruta: los molinos de Vadalejos

Además, en esta construcción destaca su torre almenada, que está declarada Bien de Interés Cultural de Andalucía.

Continuando el sendero aparece el siguiente hito del camino, los molinos de Vadalejos, situados junto a la fuente de la Judía. En la antigüedad, existían dos, conocidos como el molino de arriba y el de abajo, ambos rodeados por las antiguas huertas de Alcalá y situados frente al castillo.

El Puente de Jesús el Nazareno y el Molino de las Eras

El recorrido continúa hacia el Puente de Jesús el Nazareno, conocido popularmente como puente romano porque se levanta sobre una construcción de esa época. Este paso se encuentra en uno de los tramos del río más cercanos al casco antiguo, donde han confluido diferentes caminos desde la Edad Media.

Desde este punto se puede seguir hacia el Molino de la Tapada o hacer una parada en el Molino de las Eras, ubicado dentro del Parque de San Francisco y que cuenta con la particularidad de ser un pequeño molino de manantial.

El Molino de la Tapada y el Molino del Algarrobo

Entre los molinos que se pueden ver durante el recorrido se encuentra también el Molino de la Tapada, que recibía el agua del manantial de la fuente del Piojo. Entre los elementos más destacados de esta construcción están los frescos de su fachada, en los que aparecen los escudos de las familias que fueron propietarias del inmueble.

Siguiendo el sendero se alcanza el Molino del Algarrobo, situado en la ribera urbana del río Guadaíra, un edificio que conserva una torre almenada de 10 metros de altura y un gran cárcavo por el que salía el agua después de ser utilizada durante el proceso de molienda.

El Molino de Oromana y el Molino de San Juan

Otro de los puntos más reconocibles del recorrido es el Molino de Oromana, alimentado antiguamente por el manantial del cerro del mismo nombre.

El camino continúa hasta el Molino de San Juan, uno de los más representativos de la ruta, formado por tres cuerpos principales que son la nave, la sala del molino y el torreón.

Una ruta cuya duración dependerá del sendero escogido

En el listado de molinos que se pueden encontrar en este sendero se encuentra también el Molino de Benarosa y el Molino de la Aceña, el último de los que se encuentran en el itinerario y cuyo gran puente permite cruzar el río y elegir qué ribera se va a seguir para regresar al punto de partida en su sendero circular o lineal.

Este edificio cuenta con tres estancias en la planta baja y cuatro en la superior, además de tener en sala de molienda cinco lechos de piedra y una bóveda de cañón revestida con ladrillos.

Ruta de los Molinos de Alcalá de Guadaíra, el sendero entre ríos perfecto para visitar en familia / Diputación de Sevilla

En su entorno también se localizan las ruinas del monasterio de Santa María y el antiguo molino de Cajur. Así se completa una amplia ruta cuya longitud y duración varía según el sendero escogido por el caminante y que permite disfrutar de naturaleza, agua y patrimonio junto a Alcalá de Guadaíra.