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Sanidad declara área en alerta por virus del Nilo el municipio de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

La Consejería decreta el área en alerta de este municipio sevillano tras detectar circulación del VNO en una trampa

Un vehículo realiza labores de fumigación contra el virus del Nilo.

Un vehículo realiza labores de fumigación contra el virus del Nilo. / E.P.

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El Correo

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Sevilla

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado en alerta al municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos por la circulación del virus del Nilo occidental (VNO). La medida estará vigente durante un mínimo de cuatro semanas, o hasta que transcurra un periodo equivalente sin nuevos casos ni detección del virus en mosquitos vectores, aves o équidos. Esta decisión implica reforzar la vigilancia entomológica, animal y humana, además de intensificar las acciones de información y prevención dirigidas a la ciudadanía mediante farmacias comunitarias y profesionales de enfermería, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio.

Refuerzo del control de mosquitos

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 28 de agosto. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Además, Sanidad ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos en la comunidad autónoma, con lo que ya son once los diagnosticados esta temporada. Se trata de dos casos de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) en un hombre y una mujer residentes en Puebla del Río y Coria del Río, respectivamente, que permanecen ingresados. Todos los casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Prórroga de las áreas en alerta

En consecuencia, la Consejería ha decidido prorrogar hasta el 21 de agosto y el 23 de agosto, respectivamente, el periodo de declaración como área en alerta de Puebla del Río y Coria del Río.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación a los Ayuntamientos de Puebla del Río y Coria del Río, y a la Diputación de Sevilla.

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Municipios andaluces afectados

Actualmente, son 17 municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga; y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa, en la provincia de Sevilla. Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

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