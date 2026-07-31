Trasladado a Sevilla un trabajador herido por una descarga eléctrica en Palos de la Frontera (Huelva)
Un accidente laboral en un muelle de Huelva deja herido a un trabajador, que fue trasladado en helicóptero a Sevilla
Un trabajador de 38 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en un muelle del puerto de Palos de la Frontera (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.
El herido presentaba quemaduras
El suceso se ha producido en torno a las 13:45 horas cuando el Teléfono de Emergencias 1-1-2 atendió un aviso de socorro para un trabajador que había sufrido una descarga en el muelle. Según las primeras informaciones, el herido presentaba quemaduras a causa de la descarga pero se encontraba consciente.
Rápidamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local, Guardia Civil y Autoridad Portuaria. Los servicios sanitarios desplazaron al lugar una ambulancia y el helicóptero sanitario que ha evacuado al herido, un hombre de 38 años de edad, a un centro hospitalario de Sevilla.
Investigación del accidente laboral
De todo ello se ha informado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo.
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