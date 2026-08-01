El Ayuntamiento de Sevilla lanza las ayudas para comercios afectados por las obras en Pagés del Corro: cómo y dónde pedirlas

Con las obras llegan también las afectaciones. Sobre todo para vecinos y comerciantes, que ven cómo sus ingresos se reducen en ocasiones entre el ruido de la hormigonera y el martillo neumático. Justo por eso el Ayuntamiento de Sevilla lanzó este pasado viernes una convocatoria de ayudas para los establecimientos afectados por la transformación de la calle Pagés del Corro, tal como informaron fuentes municipales.

El Consistorio ha aprobado estas subvenciones destinadas "al área de afectación directa de la fase 1 de las obras que EMASESA está ejecutando en la calle Pagés del Corro, entre la avenida República Argentina y calle San Jacinto". En concreto, se corresponde al periodo de actuaciones ejecutadas entre agosto de 2025 y mayo de 2026", según informan desde el Gobierno local.

En total se van a destinar 78.000 euros para apoyar a los locales afectados por esta intervención en una de las vías principales del barrio de Triana. "El cálculo de este presupuesto total se ha realizado de manera que los 22 comercios potencialmente beneficiarios de esta primera fase puedan solicitar una cuantía de ayudas que van desde 2.000 hasta 4.000 euros por establecimiento", explican desde el Ayuntamiento.

En esta convocatoria se contemplan como potenciales beneficiarios aquellos comercios ubicados en Pagés del Corro desde el número 151 al 177, y desde el 160 al 188. También los situados en la avenida República Argentina 10 -esquina con Pagés del Corro-, los de la calle Farmacéutico Enrique Murillo Herrera 1 -esquina Pagés del Corro 160-, los de Rosario Vega 12 -esquina Pagés del Corro-, de la calle Génova 10 y 3 -esquina plaza Virgen Milagrosa- y de la propia plaza Virgen Milagrosa. Y por último, el quiosco de prensa ubicado en la confluencia de las calles Génova y Rosario Vega.

Cómo pedir las ayudas para afectados por las obras

Según detalla el Gobierno local, el plazo de presentación de las solicitudes será de "20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla". "Las solicitudes de subvenciones, acompañadas de la documentación exigida en esta convocatoria, se presentarán a través del Registro Electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla".

Entre los gastos subvencionables por estas ayudas municipales se incluyen, según fuentes municipales, "el alquiler del local, los servicios de gestoría, seguridad, vigilancia y limpieza, los seguros vinculados a la actividad, los suministros de electricidad, telefonía e internet, la cuota de autónomos y la cuota patronal de la Seguridad Social del personal que presta servicio en el establecimiento afectado".

"El trabajo de elaboración de esta convocatoria que hemos aprobado se ha realizado afinando de tal modo las bases, que el presupuesto responde a la totalidad de los 22 comercios del tramo de Pagés del Corro afectado que son potencialmente susceptibles de solicitar las ayudas", ha afirmado al respecto el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. "De esta forma garantizamos que todos estos negocios tengan cobertura económica", ha añadido el edil popular.