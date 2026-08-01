Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
La Guardia Civil localiza su cadáver en un camino junto a las vías del tren entre Huévar del Aljarafe y Pilas e investiga las causas de la muerte
Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía, ha muerto tras ser hallado este viernes 31 de julio su cadáver en un camino próximo a las vías del tren, entre los municipios sevillanos de Huévar del Aljarafe y Pilas. El cuerpo sin vida fue localizado por la Guardia Civil, según han confirmado fuentes de la institución andaluza a Europa Press.
Hallazgo del cuerpo
Por su parte, el Instituto Armado a Europa Press, informa que el hallazgo del cadáver se ha producido en la mañana del viernes por una patrulla de la Guardia Civil de Pilas.
No obstante, la Benemérita ha señalado que mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de la defunción, ya que se desconoce si ha fallecido a causa de un accidente o de algún problema médico.
Trayectoria profesional de Iñaki González-Pol
Según la información facilitada por Diario de Sevilla, Iñaki González-Pol trabajaba desde el año 2028 como delegado de Protección de Datos en el Parlamento de Andalucía y llevaba vinculado al Defensor del Pueblo Andaluz desde el año 2006. Antes, estuvo trabajando para Garrigues Abogados.
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