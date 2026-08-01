Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía superdotadosAyudas Pagés del CorroEclipse en SevillaAemet giro AndalucíaMenores atrapados CeutaRetenciones AP-4María CasadoHacienda singular SevillaGavira (Vox) CeutaPiscina Low Cost AljarafeLuis UruñuelaPlaca Cernuda
instagramlinkedin

Heridos un padre y su hijo de tres años tras volcar su coche junto al Hotel Alcora, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Los servicios de emergencia movilizaron a bomberos, sanitarios y Guardia Civil tras salirse el turismo de la vía y quedar volcado

Efectivos de la Guardia Civil en un accidente de tráfico tras una salida de vía.

Efectivos de la Guardia Civil en un accidente de tráfico tras una salida de vía. / E.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Un padre y su hijo de tres años han resultado heridos en un accidente de tráfico este sábado después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y volcara en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 a El Correo de Andalucía.

El accidente se ha producido a la altura del Hotel Alcora. Tras recibirse el aviso, el centro coordinador activó a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y actuar en la zona del siniestro.

Como consecuencia del accidente resultaron heridos el padre y su hijo de tres años. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones ni sobre el centro hospitalario al que pudieron ser trasladados.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que el turismo se salió de la calzada y terminó volcado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La resurrección del Bar Citröen de Sevilla: La Raza reabre el histórico establecimiento y vuelve al Parque de María Luisa
  2. Hallan muerta a la mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo (Sevilla)
  3. Abre en la SE-20 de Sevilla un nuevo parque comercial de más de 11.000 metros cuadrados con firmas como Action o Popeyes
  4. Sale a la venta una de las haciendas más singulares de Sevilla: 4,5 millones de euros y 415 hectáreas de superficie
  5. García Millán fabricará gazpacho y salmorejo en La Rinconada: creará 50 empleos fijos y la inversión superará los 20 millones
  6. Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros en el Residencial Parque Sierra Castril
  7. La playa artificial de Sevilla perfecta para escapar del calor
  8. Detectado en Sevilla un episodio de contaminación por ozono: esta ha sido la razón y la zona afectada

Heridos un padre y su hijo de tres años tras volcar su coche junto al Hotel Alcora, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Heridos un padre y su hijo de tres años tras volcar su coche junto al Hotel Alcora, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Los mejores lugares de Sevilla para ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026

Los mejores lugares de Sevilla para ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026

El Ayuntamiento de Sevilla lanza las ayudas para comercios afectados por las obras en Pagés del Corro: cómo y dónde pedirlas

Absuelto en Sevilla tras llamar 200 veces a su exmujer: «No queda acreditado que alterara su vida cotidiana»

Absuelto en Sevilla tras llamar 200 veces a su exmujer: «No queda acreditado que alterara su vida cotidiana»

Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje

Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje

El edificio junto al Hotel Macarena de Sevilla volverá a ser un parking: Urbanismo autoriza obras para su reforma

El edificio junto al Hotel Macarena de Sevilla volverá a ser un parking: Urbanismo autoriza obras para su reforma

Uruñuela, ejemplo de una época política mucho más ilusionante, cívica y eficaz

Uruñuela, ejemplo de una época política mucho más ilusionante, cívica y eficaz

Sevilla decreta dos días de luto oficial por la muerte de Luis Uruñuela, primer alcalde democrático de la ciudad tras la dictadura

Sevilla decreta dos días de luto oficial por la muerte de Luis Uruñuela, primer alcalde democrático de la ciudad tras la dictadura
Tracking Pixel Contents