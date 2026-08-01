Heridos un padre y su hijo de tres años tras volcar su coche junto al Hotel Alcora, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Un padre y su hijo de tres años han resultado heridos en un accidente de tráfico este sábado después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y volcara en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 a El Correo de Andalucía.

El accidente se ha producido a la altura del Hotel Alcora. Tras recibirse el aviso, el centro coordinador activó a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y actuar en la zona del siniestro.

Como consecuencia del accidente resultaron heridos el padre y su hijo de tres años. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones ni sobre el centro hospitalario al que pudieron ser trasladados.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que el turismo se salió de la calzada y terminó volcado.