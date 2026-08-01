Heridos un padre y su hijo de tres años tras volcar su coche junto al Hotel Alcora, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Los servicios de emergencia movilizaron a bomberos, sanitarios y Guardia Civil tras salirse el turismo de la vía y quedar volcado
Un padre y su hijo de tres años han resultado heridos en un accidente de tráfico este sábado después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y volcara en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 a El Correo de Andalucía.
El accidente se ha producido a la altura del Hotel Alcora. Tras recibirse el aviso, el centro coordinador activó a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y actuar en la zona del siniestro.
Como consecuencia del accidente resultaron heridos el padre y su hijo de tres años. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones ni sobre el centro hospitalario al que pudieron ser trasladados.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que el turismo se salió de la calzada y terminó volcado.
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