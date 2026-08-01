Los mejores lugares de Sevilla para ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026

El eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026, miércoles, se verá en toda la provincia de Sevilla como un eclipse parcial muy profundo, con más del 90% del Sol oculto por la Luna. El fenómeno alcanzará su momento máximo más o menos las 20.37 horas, cuando el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte, por lo que elegir un lugar correcto para observarlo es importante. Más que buscar un enclave oscuro, será necesario encontrar una zona con una vista completamente despejada en el horizonte hacia el oeste-noroeste, sin edificios, árboles, montañas ni otros obstáculos que oculten parte del Sol.

Dónde ver mejor el eclipse en Sevilla

Las mejores condiciones para ver el eclipse en la provincia de Sevilla se encuentran en las grandes llanuras del Bajo Guadalquivir y las marismas. Isla Mayor y La Puebla del Río cuentan con grandes zonas agrícolas y paisajes horizontales que permiten ver la caída del Sol hacia el oeste. También pueden ser favorables espacios abiertos de la Dehesa de Abajo, siempre que se respeten las restricciones para el acceso, la protección del espacio natural y las indicaciones para ese día.

Otra zona adecuada puede ser el oeste de la provincia de Sevilla, en terrenos abiertos alrededor de Aznalcázar, Pilas y Villamanrique. Aquí habrá que buscar explanadas, áreas recreativas o espacios sin arbolado. Por supuesto nada de elegir arcenes, ocupar caminos agrícolas ni acceder a propiedades privadas para contemplar el eclipse.

También es posible en el Aljarafe occidental, por ejemplo Sanlúcar la Mayor, Olivares, Albaida del Aljarafe o Gerena. Dentro de Sevilla capital, algunos espacios abiertos de la Cartuja y el Parque del Alamillo también pueden ser una buena opción, siempre que tengan la vista despejada hacia el oeste-noroeste, todo dependerá del punto, porque los árboles y edificios pueden tapar el Sol cuando esté ya muy bajo, incluso la cornisa del Aljarafe.

Buscador del eclipse en los municipios de Sevilla

El eclipse del 12 de agosto podrá verse desde todos los municipios de la provincia de Sevilla, aunque la hora y las condiciones variarán ligeramente según la localidad. En el siguiente buscador puede introducirse el nombre del municipio para consultar los principales datos del fenómeno.

Inicio eclipse indica cuándo comienza el fenómeno; Máximo, el momento de mayor ocultación; y Fin eclipse puede figurar como puesta de sol si el Sol se oculta antes de que termine. La magnitud mide la parte del diámetro solar cubierta, mientras que la altura señala lo elevado que estará el Sol y el acimut, la dirección hacia la que habrá que mirar.

Dos millones de gafas gratuitas para observarlo

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE repartirán gratuitamente dos millones de gafas certificadas dentro de la campaña ‘Una vista única. Cuídala’. La ONCE distribuirá 1,7 millones a través de sus vendedores y vendedoras, mientras que la FECYT hará llegar otras 300.000 a centros de investigación, museos de ciencia, universidades y entidades públicas.

Las gafas deberán cumplir la norma ISO 12312-2 y encontrarse en perfecto estado. No sirven las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados ni otros filtros caseros. Tampoco debe mirarse el Sol mediante cámaras, prismáticos o telescopios sin un filtro solar profesional colocado delante del objetivo.