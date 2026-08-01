El edificio junto al Hotel Macarena de Sevilla volverá a ser un parking: Urbanismo autoriza obras para su reforma

El parking habilitado hasta hace año y medio como parking público en el edificio existente junto al Hotel Macarena volverá a funcionar como tal. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, que en febrero del pasado año decidió la clausura de este aparcamiento, ha dado luz verde esta semana a las obras necesarias para que vuelva a ponerse en funcionamiento, han informado fuentes municipales a este periódico.

Así, este organismo local aprobaba en su última sesión antes de vacaciones "conceder la legalización de obras de reforma según documento técnico redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto en calle Muñoz León, número 1".

Obras tras la descatalogación del inmueble

Todo ello ocurre apenas unas semanas después de que el Pleno del pasado junio aprobara de manera definitiva la descatalogación de este edificio y del que se encuentra a su lado -ambos propiedad de Destilaciones Bordas Chinchurreta, S.A. y que estaban catalogados desde 2001-.

Se trataba del último paso que permitiría intervenir sobre ambos inmuebles después de que el pasado enero Urbanismo diera luz verde a la aprobación inicial a instancias de la propiedad, que solicitaba anular el nivel de protección parcial en grado 2 (D), "por carecer la misma de valores patrimoniales que la justifiquen".

Una vez descatalogado el edificio, la propiedad podrá acometer obras para volver a la actividad que tenía hace apenas año y medio.

Naves construidas entre 1935 y 1940

Se trataba de dos fincas situadas en la calle Muñoz y León nº 1 y nº 5 -construidas entre 1935 y 1940- y, según consta en el expediente, la longitud total que ocupan en fachada ambas es de 58,35 metros lineales aproximadamente, teniendo una superficie total, también aproximada, de 2.524 metros cuadrados según catastro.

La parcela afectada por la modificación está clasificada como suelo urbano consolidado e incluida en el Catálogo del sector 16 San Julián-Cruz Roja. “Del análisis de la documentación disponible se desprende que los edificios no reúnen valores arquitectónicos, históricos ni tipológicos propios del período en que fueron construidos, ni responden a las características de la tipología industrial que se les atribuyó en su catalogación. Además, los inmuebles han sido objeto de diversas intervenciones posteriores carentes de interés patrimonial, a lo que se añade un incendio que obligó a actuar de manera significativa sobre sus estructuras originales, alterándolas sustancialmente", señalaban los técnicos municipales.

Historia del inmueble

En torno a 1940, los actuales propietarios trasladaron a estos inmuebles su industria de Destilaciones de aromas y esencias, "Destilaciones Bordas Chinchurreta, S.A.", puesto que para la misma precisaban una mayor capacidad de producción y almacenamiento debido a que su anterior sede social en Calle Diana (hoy calle Rosario Vega) del Barrio de Triana, carecía del espacio necesario.

Con el paso del tiempo y el crecimiento urbano, la compañía se ha visto abocada a ir desplazándose hacia la periferia de la ciudad para no verse comprimida por la estructura urbana y la población residente; así las cosas, debido al crecimiento continuo de su actividad y al avance y desarrollo de la misma, se vieron obligados por idénticas circunstancias a trasladar su sede desde la Calle Muñoz León a la Carretera de Carmona sobre el año 1958.

En esta última sede han permanecido a pleno rendimiento hasta el pasado año 2002. En la actualidad, se encuentra en el Polígono La Isla de Dos Hermanas.