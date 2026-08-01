Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje

Uno de los planes más 'low cost' de toda Sevilla se encuentra en un pequeño municipio del Aljarafe sevillano con apenas 3.000 habitantes. Se trata de Albaida del Aljarafe y su piscina municipal, convertida en uno de los destinos favoritos de vecinos y visitantes para disfrutar de una completa jornada veraniega gracias a sus aguas cristalinas, sus zonas verdes y sus entradas desde 2,50 euros.

Situada en pleno centro de Albaida del Aljarafe, esta piscina se presenta como la opción ideal de quienes desean resguardarse de las intensas temperaturas en este espacio abierto y accesible situado a apenas unos pasos de la plaza del Ayuntamiento de la localidad.

Horarios de la piscina municipal de Albaida del Aljarafe

Fue el pasado 27 de junio cuando este recinto abrió sus puertas para esta nueva temporada de verano, que se extenderá hasta septiembre con su piscina abierta de martes a domingo.

De ese modo, este enclave se puede visitar de martes a viernes de 13.30 a 18.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos el horario es de 12.00 a 20.00 horas. Los lunes, por su parte, esta infraestructura se encuentra cerrada.

Entradas diarias para niños y adultos en esta piscina sevillana

Los ciudadanos que quieran acudir a esta piscina que cuenta con aguas cristalinas, zona de sombraje y césped pueden elegir entre diferentes modalidades de acceso, como pase diario, pase de temporada, abono mensual o quincenal.

En el caso de las entradas diarias, el precio de martes a viernes para los niños de hasta 13 años es de 2,50 euros, mientras que los adultos a partir de esa edad deben abonar 3,50 euros.

Tarifas de fin de semana y bonos de baño en Albaida del Aljarafe

Una tarifa que aumenta durante los fines de semana y festivos, cuando las entradas tienen un precio de 3,50 euros para los niños y 4,50 euros para los adultos.

Para quienes prefieran adquirir alguno de sus bonos para baños recreativos y conseguir precios más económicos, pueden comprar el de 5 entradas por 12,50 euros para niños y 18,50 euros para adultos, o los bonos de 10 entradas a 25 euros para niños y 35 euros para adultos.

Abonos de temporada, mensuales y quincenales en el Aljarafe

En cuanto a los abonos de temporada, se pueden adquirir por 60 euros para niños y 100 euros para adultos, mientras que si se prefiere el abono mensual su precio se reduce a 30 euros para niños y 50 euros para adultos.

En el caso de los abonos para la quincena, se deben pagar 15 euros en el caso de los niños y 25 euros para los adultos.

Tanto las entradas como los bonos y abonos se deben adquirir a través de la aplicación Sporttia para hacer "más cómodo, rápido y sencillo el proceso para todos los usuarios", tal y como han señalado desde el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe.

Además, estas instalaciones ofrecen todo tipo de cursos y actividades deportivas, como natación, aquagym y nado libre.