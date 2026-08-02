Álvaro Fabre, el artista de Pino Montano que se hizo viral tras el Mundial: "La pintura de las Esperanzas en la camiseta del Betis se ha llevado por delante todas las estadísticas"

Creatividad, arraigo, devoción y talento de costero a costero. Cuando Sevilla piensa en una combinación del arte con la devoción, la fe, o incluso el amor por un club de fútbol, inevitablemente activa el Modo Fabre. El pintor y cartelista sevillano de Pino Montano acumula un bagaje de nueve años como cartelista sacro, pero su creatividad y continuo ingenio artístico le han llevado ahora a creaciones de arte en camisetas de fútbol. Todo comenzó con una camiseta customizada de la Selección que ha terminado desatando toda una fiebre social de encargos en la ciudad de Sevilla e incluso en el resto de Andalucía. Un pincel prodigioso que ha acabado pintado a 'Las Esperanzas' sobre la nueva camiseta del Betis y llevándose por delante todas las estadísticas.

El origen de sus ya conocidas camisetas de fútbol pintadas se remonta a la Copa del Mundo de este año. Durante la consecución del Mundial, Álvaro observó en redes sociales una imagen muy repetida entre numerosos aficionados: fotografías del escudo de la selección española junto a una estampita de alguna imagen devocional, un gesto con el que muchos encomendaban la suerte del combinado nacional a sus titulares. Y aquel detalle despertó su inspiración. "Entonces se me ocurrió la idea de pintar mi camiseta, en este caso con el rostro del Señor del Gran Poder, y fue un éxito total", relata.

Obra del rostro del Señor del Gran Poder sobre la camiseta de la Selección Española por Álvaro Fabre / álvaro fabre

La acogida de su idea fue tan positiva que decidió ir un paso más allá para la final del torneo. "Pinté también la espalda de la camiseta, añadiendo los rostros del Cachorro y de la Esperanza de Triana", explica el artista.

La camiseta de la Selección customizada al completo por Álvaro Fabre / álvaro fabre

A raíz de la repercusión alcanzada, al artista empezaron a llegarle numerosos encargos. Uno de los más especiales fue el del actor sevillano Alberto Maldonado. "Me propuso pintar los rostros de la Macarena y de la Esperanza de Triana en la segunda equipación del Real Betis Balompié", señala Álvaro. Una elección que, además, llegaría al más puro sentir de los sevillanos y cobraría aún más sentido, ya que la propia camiseta incorpora en su diseño los mantos de ambas imágenes. Todo el proceso creativo quedó registrado en vídeo, incluida la reacción del actor al ver por primera vez la camiseta terminada. "El vídeo se hizo viral muy rápido en redes sociales y tanto béticos como sevillistas lo han aplaudido", concluye.

Sobre la repercusión que han tenido sus camisetas, Álvaro reconoce que nunca imaginó el alcance que llegarían a tener. "Con el tema de la camiseta de la selección ya fue increíble, y con la de las esperanzas pensaba que iba a llegar hasta cierto punto, pero qué va. Esto ha sido una completa locura: "La pintura de las Esperanzas en la camiseta del Betis se ha llevado por delante todas las estadísticas" asegura. El artista destaca, además, la acogida recibida en redes sociales. "La cantidad de comentarios que tengo, tanto de béticos como de sevillistas, está siendo súper positiva. No hay comentarios malos y, aunque los hubiera, cada uno es libre de opinar. No tienes por qué compartir todas las cosas", afirma.

La cantidad de comentarios que tengo, tanto de béticos como de sevillistas, está siendo súper positiva. No hay comentarios malos y, aunque los hubiera, cada uno es libre de opinar. No tienes por qué compartir todas las cosas Álvaro Fabre — Pintor y cartelista sacro

Uno de los aspectos que más le sorprendía antes de publicar sus diseños era la posibilidad de que algunos aficionados vieran con recelo la unión entre el fútbol y la Semana Santa. Sin embargo, la respuesta ha sido muy distinta. "Pensaba que a lo mejor a la gente le iba a chocar mezclar el fútbol con las imágenes, pero al final Sevilla vincula ambas cosas de una forma u otra". "Hay muchas hermandades que tienen referencias al Betis o al Sevilla, y los propios pasos cuentan con piezas de orfebrería que hacen guiños a ambos equipos. Es algo a lo que la gente está acostumbrada", explica.

La repercusión también se ha traducido en un aluvión de mensajes interesados en sus creaciones. "Tengo muchísimos mensajes en Instagram de gente preguntando por las camisetas, tanto del Betis como de otros equipos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que me pidieran una camiseta del Málaga", comenta.

La Esperanza de Triana sobre la camiseta del Real Betis en detalle / ÁLVARO FABRE

Álvaro asegura sentirse especialmente satisfecho con la acogida de su trabajo. "Ha sido un triunfo total y me alegra que la gente esté empezando a entenderlo y a verlo como lo que realmente es: una expresión artística", concluye.

Una vocación que le viene de cuna

"Desde muy pequeño me he dedicado al dibujo y a la pintura". Álvaro siempre estuvo rodeado de arte. Echó a andar en la materia, asegura, "como otro niño cualquiera", donde daba sus primeros pasos bastándose de un folio en blanco y unos simples de lápices de colores.

Pero Fabre no se quedó ahí y continuó creando arte, teniendo gran culpa de ello un entorno cercano que distaba mucho de lo común. Su familia ha destacado durante generaciones por detentar un gran vínculo con lo artístico en diferentes ramas."Siempre se ha conocido a los Fabres por despuntar de alguna forma en el arte", relata el artista a este periódico.

Con el paso de los años, aquella afición infantil se consolidó en una auténtica vocación. "Seguí pintando; el arte siempre ha estado muy presente en mi vida. Gran parte de ello se lo debo a mi familia, porque desde casa siempre me animaron a dedicarme a ello, hasta el punto que hoy el arte sacro es mi gran pasión", afirma.

La Milagrosa, su primer cartel

Dado el momento de elegir qué estudiar, Álvaro optó por el Bachillerato de Artes en la Escuela de Artes Plásticas de Sevilla, y tras esto cursaría unos primeros años en la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. A pesar de ello, el artista decidía hacer un alto en su trayectoria académica. "He tenido la necesidad de hacer una parada, centrarme en coger mayor volumen de encargos y empezar a despegar, de alguna forma, profesional mi trabajo mucho más" confiesa Álvaro.

Aunque asegura haber realizado trabajos artísticos "de todo tipo", el joven pintor considera que donde más puede llegar a desarrollar su obra y demostrar toda su capacidad es en la cartelería: carteles artísticos creados para anunciar y promover las celebraciones religiosas de la Pasión y las cofradías. "Era un oficio que no me llamaba la atención en un principio, pero en 2017 realicé mi primer cartel para La Milagrosa, una de mis hermandades, y a partir de ese momento, gracias a Dios, he tenido la suerte de seguir teniendo trabajo".

Un cartel que anunciaba el Pregón de la Juventud de la corporación aquel año y que, para Fabre, fue el trampolín inesperado que desencadenó más designaciones como cartelista en diferentes hermandades y, además, un no parar de encargos a nivel particular por todos los puntos de España.

Entre sus carteles y obras más destacadas, el artista subraya el Cartel del Regreso de Santa Lucía tras su restauración, el Cartel del Viernes de Dolores de la Hermandad de Pino Montano 2024 -especial para el artista al tratarse de otra de sus devociones, perteneciente a la corporación de su propio barrio- o el Cartel de Pentecostés de la Hermandad del Rocío de Garrucha 2025, entre muchos otros.

Cartel del Viernes de Dolores de la Hermandad de Pino Montano 2024 realizado por el artista / álvaro fabre

Las cifras, los encargos o la repercusión en redes sociales son, para Álvaro Fabre, una consecuencia más de su creativo trabajo, pero nunca el principal objetivo. Detrás de cada obra hay incontables horas de diseño previo, estudio, bocetos y de respeto por aquello que representa. Ya sea un cartel anunciandor o una camiseta de fútbol convertida en lienzo, su intención sigue siendo la misma, provocar la emoción mediante su arte.

Quizá por eso sus creaciones han encontrado un hueco en una ciudad donde la devoción y el sentimiento por unos colores forman parte de una misma identidad. En la ciudad hispalense, la fe y el fútbol no tienen porqué caminar por separado, y Fabre ha sabido plasmar esa realidad latente con un lenguaje que entiende cualquier sevillano, aunando mediante sus trazos todo lo que le mueve desde dentro.