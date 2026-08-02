Confirman un nuevo caso del Virus del Nilo en Dos Hermanas y eleva a 14 los contagios en Andalucía

La Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso humano de fiebre del Nilo occidental (FNO), elevando a 14 el número de personas diagnosticadas durante la presente temporada en la comunidad autónoma. El nuevo afectado es un hombre residente en Dos Hermanas que permanece hospitalizado tras desarrollar una meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO). Ante esta situación, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha decretado la declaración de Dos Hermanas como área en alerta hasta el próximo 30 de agosto. Además, se ha confirmado otro caso en La Puebla del Río, municipio que ya mantenía vigente esta medida preventiva. Ambos diagnósticos han sido ratificados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Refuerzo de la vigilancia frente al virus

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Comunicación a las administraciones

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Dos Hermanas y a la Diputación de Sevilla.

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Actualmente, son 19 municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén). Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.