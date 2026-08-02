Cortes nocturnos en la SE-20 de Sevilla durante seis días desde este domingo: estos son los recorridos alternativos

La SE-20 de Sevilla sufrirá cortes de tráfico durante seis noches por las obras de conservación del pavimento que ejecutará el Ayuntamiento de Sevilla. Las restricciones comenzarán este domingo 2 de agosto y se prolongarán hasta la mañana del sábado 8, con diferentes tramos afectados según avance la actuación.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, entre las 21.00 y las 6.00 horas, por lo que los conductores que circulen por el norte de la capital deberán prestar especial atención a la señalización y, en algunos casos, cambiar su recorrido habitual. El Centro de Gestión de la Movilidad recomienda utilizar durante todas las fases la SE-30 o la Ronda Urbana Norte como itinerarios alternativos.

Domingo 2: corte entre la SE-30 y la avenida de la Biología

La primera restricción comenzará este domingo a las 21.00 horas y finalizará a las 6.00 del lunes. Durante esa noche quedará completamente cortada la SE-20 desde la rotonda de enlace con la SE-30, situada bajo el viaducto, hasta la rotonda de la avenida de la Biología.

Lunes 3: el corte se amplía hasta Cortijo de las Casillas

Desde las 21.00 del lunes hasta las 6.00 del martes se cortará totalmente la SE-20 entre la rotonda del enlace con la SE-30 y la intersección con la calle Cortijo de las Casillas. También se cerrará el sentido sur desde el enlace con la A-4 hasta Cortijo de las Casillas. El sentido norte permanecerá habilitado desde esta última intersección.

Martes 4 y miércoles 5: se mantienen las restricciones

Durante las noches del martes al miércoles y del miércoles al jueves, entre las 21.00 y las 6.00 horas, se mantendrá el corte total de la SE-20 desde el enlace con la SE-30 hasta Cortijo de las Casillas. También seguirá cerrado el sentido sur entre la A-4 y Cortijo de las Casillas. El aviso municipal sitúa esta fase entre las 21.00 del martes 4 y las 6.00 del jueves 6. Al tratarse de trabajos nocturnos, se prevé que la vía pueda reabrirse durante las horas diurnas.

Jueves 6: abre el sentido sur desde la A-4

La situación cambiará durante la noche del jueves 6 al viernes 7. Desde las 21.00 quedará abierto el sentido sur de la SE-20 desde el enlace con la A-4. Sin embargo, se mantendrá el corte en sentido norte desde el enlace con la SE-30 hasta las 6.00 del viernes.

Viernes 7: última noche de obras

La última fase se desarrollará desde las 21.00 del viernes hasta las 6.00 del sábado 8 de agosto. Durante esas horas continuará abierto el sentido sur desde la A-4, mientras que seguirá cerrado el sentido norte desde el enlace con la SE-30.

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La SE-30 y la Ronda Urbana Norte, alternativas

El Ayuntamiento aconseja utilizar la SE-30 o la Ronda Urbana Norte para evitar los tramos afectados. También conviene salir con algo más de tiempo si se tiene que circular por el entorno de la avenida de la Biología, Cortijo de las Casillas o los enlaces con la A-4 y la SE-30.Los cortes irán cambiando conforme avancen los trabajos, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento.