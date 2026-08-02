Entradas desde 2 euros y baños de noche en Sevilla: así es la piscina olímpica de 50 metros a solo 20 minutos de la capital

Los sevillanos tienen a apenas 20 minutos de la capital hispalense uno de los planes veraniegos más económicos y completos de la provincia, perfecto para toda la familia. Se trata de la piscina municipal de Mairena del Alcor, un enclave con una enorme piscina olímpica, zonas verdes, arboleda y merenderos disponible desde apenas 2 euros y que, además, acoge distintas iniciativas, como sus baños nocturnos o la fiesta del agua.

Fue el pasado 20 de julio cuando Mairena del Alcor abrió las puertas de esta piscina olímpica de 50 metros de largo con ocho calles, lo que la convierte en una instalación perfecta no solo para refrescarse durante estas jornadas de intenso calor, sino también para la práctica deportiva.

Zonas verdes, sombraje y actividades familiares en la piscina de Mairena del Alcor

Durante todo el verano, vecinos y visitantes podrán disfrutar de estas instalaciones que, además de su enorme piscina, albergan distintas zonas verdes y con césped, sombraje, arboleda y merenderos para poder pasar un completo día al aire libre sin salir de la provincia.

Además, este recinto situado entre las calles Pablo Neruda y Pedro Salinas de Mairena del Alcor ofrece también un completo programa de actividades, con cursos de natación para niños y adultos, así como iniciativas para todas las edades a bajos precios, como sus baños nocturnos o sus fiestas de la espuma.

Baños nocturnos y Fiesta del Agua en agosto

Así, la programación especial de verano incluye actividades dirigidas a fomentar la convivencia y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades, como sus dos ediciones de Summer Night, en las que la piscina abre en horario nocturno.

La primera de estas jornadas ya se celebró el pasado 22 de julio, mientras que la próxima cita se llevará a cabo el 19 de agosto en horario de 20.30 a 00.30 horas con un precio de 3 euros para los mayores de 10 años.

Domingos gratuitos para vecinos del municipio

A esto se suma la tradicional Fiesta del Agua, prevista para el 15 de agosto, que se desarrollará de 12.00 a 19.00 horas.

De igual modo, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha afirmado que, como ya pasó en ediciones anteriores, durante estos meses de verano se celebrarán los Domingos Gratuitos para los residentes del municipio, cuyas fechas se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales del Consistorio.

Entradas de martes a viernes y fines de semana en Mairena del Alcor

Pero además del gran tamaño de su piscina y la extensa programación con la que cuenta, este enclave sevillano destaca por el bajo precio de sus entradas, disponibles desde apenas 2 euros.

Los pases diarios para el baño general de martes a viernes tienen un precio de 2 euros para los menores de 14 años y pensionistas, y de 3,50 euros para mayores de 14 años, mientras que los fines de semana y festivos, las tarifas son de 4 euros para menores de 14 años y pensionistas, y de 7 euros para mayores de 14 años.

Bonos mensuales, horarios y compra de entradas para la piscina

Además, durante toda la temporada, están disponibles los bonos mensuales con acceso de martes a sábado por 22 euros para menores de 14 años y pensionistas, y 40 euros para mayores de 14 años.

Estas entradas y bonos se pueden adquirir tanto a través de la aplicación web Sporttia como de forma presencial en la recepción de la Piscina Cubierta Municipal de Mairena del Alcor de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas.

Esta piscina, que se ha convertido en el plan veraniego favorito de los vecinos de la zona, está abierta de martes a viernes de 14.00 a 20.00 horas, y sábados, domingos y festivos de 12.00 a 20.00 horas, mientras que los lunes permanece cerrada por labores de mantenimiento.