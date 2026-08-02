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Economía

Nuevo impulso al gran nodo logístico de Majarabique, entre Sevilla y La Rinconada: la Junta autoriza la primera fase de las obras

El Consejo de Gobierno da vía libre a la licitación para urbanizar 57 de las casi 200 hectáreas con las que cuenta este proyecto que incluirá 30 hectáreas para parcelas logísticas y ocho de parcelas dotacionales destinadas a servicios al transporte

Imagen de recurso del área logística de Majarabique, en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada.

Imagen de recurso del área logística de Majarabique, en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada. / E.P.

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Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

El desarrollo de los suelos de Majarabique, ubicados entre los términos municipales de Sevilla capital y La Rinconada supondrá un antes y un después para la zona. Este espacio, que cuenta con alrededor de 200 hectáreas en un enclave económico estratégico, recibe un nuevo impulso después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento y Movilidad, la licitación para acometer las obras de la primera fase de urbanización de los terrenos

Esta área se corresponde con una superficie de 57 hectáreas, que se reparten en 30 hectáreas para parcelas logísticas y ocho de parcelas dotacionales destinadas a servicios al transporte.

El desarrollo del nodo logístico está planteado en tres unidades de ejecución y la Consejería de Fomento y Movilidad ha culminado ya el proyecto de urbanización de la primera fase, que abarca las primeras 57 hectáreas.

Construcción de una subestación eléctrica

Las obras comenzarán una vez que se hayan licitado y adjudicado los contratos necesarios. También se contempla, posteriormente, la construcción de una subestación eléctrica que suministre de energía al nodo, así como el desdoble de la A-8003 para atender la futura demanda de transporte.

"Este nodo logístico, que está emplazado entre los términos municipales de la capital andaluza y La Rinconada, posee una ubicación estratégica, junto a los corredores ferroviarios, y es un potencial nudo de comunicación viaria al norte de la capital, entre el paso norte de la futura SE-35 y la autovía SE-40", ha subrayado la Junta.

Terrenos obtenidos por expropiación

Se trata, ha abundado, de una actuación que forma parte de la Red Logística de Andalucía, "uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Logística que la Junta de Andalucía viene desarrollando desde hace años, y que está recogida en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad de Andalucía (Pitma)".

El proyecto prevé las reservas de suelo necesarias para la instalación de las futuras naves industriales y logísticas; las zonas de servicios especializados al transporte; los sistemas generales de infraestructuras, y la terminal ferroviaria de mercancías que enlazará con el puerto. La superficie de la nueva área logística será de 193,20 hectáreas cuando esté completamente desarrollada en todas sus fases -151,97 en el término municipal de La Rinconada y 41,23 en el de Sevilla-. Los terrenos se han obtenido por expropiación, con una inversión de 13 millones de euros.

Un proyecto que arrancó hace 14 años

El gran centro de mercancías del área metropolitana de Sevilla estaba recogido en los planes generales de ordenación urbanística de Sevilla y La Rinconada, así como en el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus).

En 2012, hace ahora 14 años, experimentó un paso decisivo con el inicio de la tramitación de la declaración de proyecto de interés autonómico un proceso que se culminó seis años después, en 2018.

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A continuación, arrancó la elaboración del Plan Especial de Ordenación y en paralelo la definición de las distintas fases de urbanización necesarias para la ejecución de esta gran inversión en un centro de transporte que cuando se planificó se fijó por encima de los 300 millones de euros.

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