Un repartidor acusado de quedarse con varias bicicletas es condenado a cárcel en Sevilla: estaban valoradas en más de 2.500 euros

La Audiencia Provincial de Sevilla ha rebajado la condena a un repartidor que trabajaba para una empresa de paquetería y estaba acusado de quedarse con varias bicicletas que debía entregar a sus destinatarios. Finalmente, ha sido penado con tres meses de cárcel y no con 10, castigo que le había impuesto anteriormente la plaza 15 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia hispalense. Asimismo, no aceptó los argumentos del recurso del otro varón condenado, que recepcionó una de las bicicletas, entregándosela a un tercero.

Según el relato de hechos probados de la sentencia del antiguo Juzgado de lo Penal 15, "aprovechándose" de que trabajaba en una subcontrata de Seur, recibió una bicicleta marca MMR tasada en 2.502,28 euros que debía entregar a una tienda especializada en la Puebla del Río. Sin embargo, lejos de hacer esto, se la entregó al otro condenado a cambio de 800 euros. Esta bicicleta fue recuperada y entregada a su destinatario final.

Posteriormente, el acusado recibió tres bicicletas valoradas en 2.628,16 euros. De estas tan solo entregó una en Mairena del Aljarafe, habiendo la vendedora remitida otras dos bicicletas a la compradora. En un tercer episodio, desapareció una bicicleta de marca Kuota tasada en 2.502,38 euros.

La plaza 15 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla condenó al repartidor como autor de un delito continuado de apropiación indebida a 10 meses de prisión por lo ocurrido. Igualmente, fue penado un segundo acusado por un ilícito de receptación un segundo acusado a tres meses de prisión. Un tercer acusado de estos hechos fue absuelto.

No está probada su participación en el segundo episodio

Los varones condenados recurrieron dicho fallo, estimando la Audiencia de Sevilla parcialmente uno de ellos. La Sección Primera apunta que el acusado de apropiación indebida "sólo" queda acreditado que participara en la "apropiación y posterior transmisión de la bicicleta marca MMR tasada en 2.502,28 €". Además, se la entregó "a cambio de 800 €" al otro acusado.

Para la Audiencia de Sevilla no ha quedado probado que el acusado cometiera la segunda apropiación de bicicletas que estima el juzgado de lo Penal. El testigo clave no pudo reconocer después de tantos años a quienes fueron. Como solo "le suenan las caras", el tribunal opta por la absolución, ya que resulta insuficiente la prueba realizada para condenar y le aplica el principio "in dubio pro reo".

Con esto, queda descartado que se trate de una apropiación indebida continuada. "Teniendo el delito de apropiación indebida pena asignada de 6 meses a 3 años de prisión que procede rebajar en un grado por la apreciación de la circunstancia atenuante cualificada de dilaciones indebidas, y dada la entidad de la apropiación se impone la pena mínima de tres meses de prisión", argumenta la Audiencia.

El otro acusado no logró acreditar que no conocía el origen ilegal de la bicicleta. "Tales explicaciones no desvirtúan los poderosos indicios que permiten aseverar que el mismo debía ser conocedor de la irregularidad de la adquisición que realizaba, más aún cuando se trataba de una bicicleta nueva que incluso conservaba parte del embalaje originario (hecho bastante llamativo) y por la que se pagaba un importe notoriamente inferior al valor de mercado, no era una bicicleta corriente ni mucho menos y rápidamente se dispuso a venderla a terceros".