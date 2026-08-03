La lista gastronómica de Carlos Herrera: 15 restaurantes de Sevilla que no fallan

Basta con echar un vistazo a las redes sociales y a las publicaciones del periodista almeriense Carlos Herrera para descubrir una de sus grandes pasiones: la buena gastronomía, disfrutada sin prisas y en compañía de familiares y amigos, capaces de convertir cada bocado en una experiencia especial. Esta afición ha hecho que el comunicador se convierta en uno de los prescriptores gastronómicos más seguidos a la hora de recomendar algunos de los mejores establecimientos repartidos por toda España.

Fruto de esta pasión, Herrera ha elaborado su propia selección de restaurantes de Sevilla, locales que le han conquistado y que se han convertido en paradas imprescindibles para él. «No es una guía completa: muchos más podrían estar en un listado que enumerara las excelencias de cada lugar. Estos son, sencillamente, mis favoritos, a los que me gusta acudir por diversas razones», ha explicado el propio periodista.

"Algunos viajeros ocasionales que se dejan caer por la capital de Andalucía me piden que les diseñe una pequeña ruta por la que tapear o comer. Esta es la que aconsejo y no para que se haga en un día, está claro, sino para que se vaya saboreando con tiempo, que es lo que casi nunca se tiene", ha añadido.

La Flor del Toranzo, uno de los restaurantes favoritos de Carlos Herrera en Sevilla

Una ruta por sus sabores favoritos de Sevilla que arranca en el restaurante 'La Flor del Toranzo', más conocido como 'Trifón', situado en la calle Jimios número 1, en el Casco Antiguo de la capital hispalense.

"Todos conocemos esta casa por el nombre de su fundador", ha afirmado sobre este enclave que se encuentra cerca de la Plaza Nueva y que se presenta como una "magnífica mantequería de origen cántabro". "Rogelio, excelentísimo señor, surte de especialidades de todo tipo a la sevillanía más exigente, con buenos caldos y buenas tapas", ha recalcado el comunicador, que aconseja el montadito de picante de lomo, el 'foie', el paté, el jamón y el montadito de lomo al jerez con manzana.

Bodeguita Romero, en el centro de Sevilla

Cerca de este primer negocio se encuentra otro de los restaurantes favoritos de Carlos Herrera, la 'Bodeguita Romero', situada en la calle Harinas número 10 de Sevilla capital. "Excepcional 'pringá', la mejor de Sevilla junto a la que elabora su establecimiento hermano Bodeguita Antonio Romero", ha indicado el periodista.

Además, ha aconsejado probar su "magnífico" bacalao en lecho de aceite y tomate, así como su lomo serrano, "mejor todavía". "Y mejor trato aún el que administra Pedro, un señor de las barras", ha añadido.

Casa Morales, un "clásico sevillanísimo" con vinos de siempre

El periodista también ha aconsejado a sus seguidores visitar 'Casa Morales', un negocio situado en García de Vinuesa, cerca de la Catedral, un "clásico sevillanísimo con los vinos de siempre".

"Tiempo atrás era típico surtirse de pescado frito en la freiduría contigua y entrar con el papelón a devorarlo en sus mesas. Ya eso cambió y ahora ofrecen un surtido de tapas de cocina más que agradable", ha relatado el almeriense, que ha destacado su "vieja barra y viejo sabor".

Casa Román, otro de los escogidos por Carlos Herrera

'Casa Román' es la cuarta parada por esta ruta gastronómica. Situada en pleno barrio de Santa Cruz, en la plaza de los Venerables, este establecimiento considerado por Herrera como un "sacrosanto lugar donde el jamón es de primera", se presenta como un lugar que "vale la pena" por su cocina, su sitio y el entorno.

Bodeguitas Antonio Romero

"Una casa de primera calidad para comer y beber". Así define Carlos Herrera 'Bodeguitas Antonio Romero', que cuenta con dos locales diferenciados, uno en la calle Gamazo, cerca de Becerra, y otro en la calle Antonia Díaz, cerca de la Plaza de Toros.

Tal y como ha señalado el periodista, Antonio es un "caballero que maneja una muy completa gama de vinos y unos productos de primera calidad". "Me gusta el 'Piripi', un montadito con mayonesa, tomate y beicon –lo prefiero sin queso-- que sirve tras haber pasado por la plancha y que está delicioso", ha afirmado el profesional, que ha asegurado que en este negocio "todo está bueno".

Inchausti-La Moneda

En el restaurante 'Inchausti-La Moneda' se puede disfrutar del mejor pescado frito de Sevilla. Así lo ha explicado el periodista, que ha afirmado que en este negocio situado junto a Correos y el Arco del Postigo es donde "mejor se fríe el pescado", con puntillitas, pijotas y acedías entre sus platos estrella.

"Aconsejo pedir 'Sopa de Galeras', que es un plato muy sanluqueño y que consiste en los cuerpos de las galeras cocinados como una sopa de pan", ha comentado Herrera. Además, ha destacado los "excelentes" langostinos de Sanlúcar, su "buena manzanilla" y su "buen precio y buen trato".

Barbiana, un templo gastronómico en Sevilla

El restaurante 'Babiana' es otro de los restaurantes favoritos de Herrera en la capital hispalense, al que considera un "templo" de la cocina de mano de su propietario, Manolo. Un local en el que se puede tapear en barra o comer en el interior y que se ha posicionado como un "lugar seguro, donde siempre hay un par de guisos y donde también se fríe bien".

En este establecimiento, Herrera ha aconsejado probar la tortillita de camarones y su manzanilla Barbiana en Rama, "una de mis favoritas".

Los Cuevas, un "pequeño paraíso" en la capital de Sevilla

'Los Cuevas' se presenta para Carlos Herrera como un "pequeño paraíso completísimo" que permite disfrutar de una "magnífica" verdura, una buena barra y "mejor mesa". "Me gusta cómo fríe la berenjena y te la sirve adornada con miel. Y me gusta su cuchara, es excepcional", ha asegurado el periodista sobre este negocio situado entre Los Remedios y Triana, en la calle Virgen de las Huertas.

Sebastián, otro de los restaurantes de Sevilla escogidos por Carlos Herrera

"Tiene altura, buen gusto, mejor pescado, gran marisco". Así ha definido Herrera el restaurante 'Sebastián', un establecimiento situado en la calle Virgen de las Montañas, en los Remedios, que "no engaña y es educado y completo".

Puerta Grande, cita inevitable en Sevilla

El restaurante 'Puerta Grande' completa este listado por la gastronomía imprescindible de Sevilla con sus "cocidos, carnes y pescados memorables". Este negocio localizado en la calle Antonia Díaz, frente por frente a la Maestranza, se ha convertido en una "cita inevitable de la Sevilla eterna" en su establecimiento "taurino y elegante" en el que también destacan sus tartas de Alcalá.

Antigua Abacería de San Lorenzo

Situada en la proximidad de la Iglesia del Gran Poder, en el barrio de San Lorenzo, se encuentra la 'Antigua Abacería de San Lorenzo', un negocio con "productos andaluces, mucho sabor y muy recoleto", en el que destacan sus morcillas de hígado y las mejores patatas fritas de bolsa. "Tiene los mejores vinos generosos", ha añadido.

Casablanca, un bar de tapas "magnífico" de Sevilla

Otro de los restaurantes favoritos de Herrera es 'Casablanca', un establecimiento que se ha transformado en un "bar de tapas suntuoso y magnífico", situado en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, frente al Archivo de Indias.

Casa Ricardo, un "fragmento" de la Semana Santa de Sevilla

'Casa Ricardo', antigua 'Casa Ovidio', se define como un "fragmento" de la Semana Santa con barra y mesas, con un "ambiente cofradiero". "Me entusiasman sus croquetas y su pan de la casa, pan con tomate y jamón", ha indicado el periodista sobre este local situado en la calle Herán Cortés de Sevilla capital.

"Hay una foto mía de nazareno colgada por ahí. La televisión emite transmisiones de cofradías y la música ambiente son marchas procesionales. Sublime", ha concluido.

Álvaro Peregil y sus tapas "singulares"

La Taberna 'Álvaro Peregil' es otro de los negocios destacados por Herrera, del que ha afirmado que sirve siempre "algo de cuchara y una tapa singular", su 'islote peregil'. "No canta, pero tiene gracia por arrobas y es un tipo de gran categoría", ha recalcado sobre este despacho de vinos de la calle Mateos Gago, junto a la Giralda.

"En la puerta del minúsculo cuarto de baño que hay en una esquina y que no mide más de cuatro palmos por otros cuatro, ha colocado un letrero que reza con guasa: 'No correr por los pasillos del WC'", ha afirmado.

La Trastienda, "monumental categoría de productos" en Sevilla

Y cerrando este listado de imprescindibles se encuentra 'La Trastienda', un restaurante situado en la calle Odreros de la capital hispalense que se define como "monumental categoría de productos".

"No hay asientos, es incómodo y todo eso, pero el montadito de salmón con salmorejo, el foie a la plancha y cualquier marisco cocido en el momento hacen olvidar que se está de pie", ha concluido el periodista.