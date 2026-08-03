Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo

Un accidente de tráfico entre un coche particular y una patrulla de la Policía Nacional ha provocado el corte de tráfico de la avenida José Laguillo a la altura de Amador de los Ríos. Según ha detallado Emergencias 112 a este periódico, el suceso se ha producido sobre las 19:00 horas de este martes y se ha dado el aviso para que intervengan en el lugar Policía Local, los servicios sanitarios del 061 y a Bomberos de Sevilla.

La colisión, que ha derivado en el vuelco de la patrulla de la Policía, se ha producido en el cruce entre la avenida José Laguillo y la calle Amador de los Ríos, aunque el corte de circulación afecta también a Julián Besteiro, detalla Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales. Según fuentes municipales, pese a lo espectacular del accidente, no ha habido que atender a heridos de gravedad, solo a una mujer por un ataque de ansiedad.

Todos los ocupantes de ambos vehículos, detallan las mismas fuentes, han podido salir por su propio pie, sin necesidad de la intervención de los bomberos. Es la Policía Local la que lleva a cabo ahora las investigación del accidente.

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Debido a este corte de la circulación, Tussam ha tenido que desviar las líneas C1, C2, LP y 32 en su recorrido por la calle José Laguillo en ambos sentidos. La circulación en la zona se ha restablecido poco después de las 20:30 horas.