La Asociación contra el Cáncer ofrece talleres gratuitos de información y acompañamiento profesional a pacientes oncológicos y sus familias durante el mes de agosto en Sevilla
Los talleres online están diseñados para resolver dudas sobre alimentación, tratamientos y prestaciones sociales
La época de verano supone más tiempo libre, pero también más quebraderos de cabeza para muchos pacientes oncológicos. Dudas sobre alimentación, tratamientos, información sobre recursos y prestaciones sociales o recomendaciones que circulan en internet y redes sociales forman parte de un "saco de las inquietudes" de pacientes y familiares. Por este motivo, la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla ha puesto en marcha una serie de talleres gratuitos online dirigidos a personas con cáncer y familiares.
Esta iniciativa busca ofrecer información rigurosa, práctica y basada en la evidencia científica para ayudar a las personas afectadas por la enfermedad a tomar decisiones con conocimiento de causa y afrontar su proceso con mayores herramientas de autonomía y bienestar.
La programación dará comienzo el 3 de agosto con el taller "Alimentación y cáncer de mama", centrado en resolver dudas sobre los hábitos alimentarios más adecuados y proporcionar pautas para favorecer un estilo de vida saludable a largo plazo. Posteriormente, el 11 de agosto, se celebrará el taller "Alimentación durante los tratamientos oncológicos", una sesión diseñada para abordar las necesidades nutricionales y los posibles efectos secundarios asociados a los tratamientos contra el cáncer.
Además de los contenidos relacionados con la nutrición, el 14 de agosto se dará lugar el taller “Discapacidad e Incapacidad”, dirigido a pacientes oncológicos que tengan dudas sobre los procedimientos para el reconocimiento del grado de discapacidad y de incapacidad laboral. Se trata de conceptos que generan numerosas consultas y, en muchos casos, confusión entre las personas diagnosticadas de cáncer, por lo que resulta fundamental contar con orientación especializada sobre estos trámites.
La programación continúa el 19 de agosto con "Mitos y bulos en la alimentación y el cáncer", una actividad orientada a desmontar falsas creencias y recomendaciones sin respaldo científico que circulan habitualmente por redes sociales, medios de comunicación o canales informales. Por último, el 27 de agosto tendrá lugar la sesión "La alimentación y el cáncer colorrectal", en la que se abordarán los alimentos con efecto protector y aquellos cuyo consumo se recomienda limitar, siempre desde la perspectiva de la evidencia científica.
Formato on line
Todos los talleres se desarrollarán en formato online y estarán impartidos por profesionales especializados de la Asociación. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del teléfono gratuito 900 100 036, donde también se puede obtener información adicional sobre los servicios que la entidad presta a pacientes y familiares.
Con esta programación, la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla continúa reforzando su compromiso con la atención integral a las personas con cáncer, acercando información fiable, apoyo profesional y recursos prácticos que remen a favor de mejorar su calidad de vida, también durante los meses estivales.
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