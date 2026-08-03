Agotadas las 34.000 entradas para los conciertos de Los Planetas, Las Ginebras o Luz Casal organizados por la Diputación de Sevilla

Las 34.000 entradas puestas a la venta el pasado 29 de julio por la Diputación de Sevilla para los nueve conciertos de la tercera edición del festival Patio + Metrópolis se han agotado en apenas unos días. Así, miles de personas han adquirido tickets a precios a partir de cinco euros para grupos como Los Planetas, Las Ginebras, La Plazuela o Luz Casal, que ofrecerán sus espectáculos entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre.

"Estamos muy satisfechos con la extraordinaria acogida que ha tenido la venta de las entradas de esta edición", ha trasladado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández. "Ver la respuesta del público nos confirma que este festival está plenamente asentado en el calendario cultural de nuestra provincia y que se ha consolidado como una cita imprescindible tras la agenda estival", ha señalado, antes de recordar que "este éxito no sería posible sin la implicación directa y la excelente colaboración de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, La Rinconada y Utrera, municipios que acogen la programación del Metrópolis".

El cartel de 2026

El cartel de 2026 El Festival del Patio + Metrópolis volverá a convertir el simbólico Patio de la Diputación en el corazón de su programación, mientras que Metrópolis abarcará Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, La Rinconada y Utrera.

El cartel de 2026 reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional: Tanxugueiras (16 de septiembre), Morgan (17 de septiembre), Los Planetas Concierto Esencial (18 de septiembre) y Ginebras (19 de septiembre) protagonizarán la programación del Festival del Patio, mientras que Abraham Mateo (11 de septiembre), Café Quijano (12 de septiembre), Pablo López (25 de septiembre), Luz Casal (26 de septiembre) y La Plazuela (3 de octubre) llevarán sus propuestas artísticas al ciclo Metrópolis.