Los estudiantes que buscan habitación en Sevilla tendrán que rascarse el bolsillo: de los 545 euros en Nervión a los 390 en Macarena

A tan solo unas semanas del comienzo de las clases, son muchos los estudiantes universitarios que buscan una habitación en un piso compartido. El precio de las residencias siempre ha sido mucho más elevado, aunque esta horquilla cada vez se va reduciendo más debido a la escasez de viviendas y a que el encarecimiento de las mismas ha llevado a otros perfiles a dejar de arrendar un estudio o apartamento para pasarse a este formato compartido.

Según la plataforma digital de alquiler de viviendas de media y larga duración Spotahome, el montante necesario para hacerse con una habitación va por zonas. La más cara de la ciudad y la que concentra una mayor oferta (91 anuncios) es Nervión, al situarse, de media, en los 545 euros.

Triana y Los Remedios, por encima de los 500 euros

También superan los 500 otros barrios de la capital hispalense. Es el caso de Triana y Los Remedios, con 77 ofertas y 516 euros de media por habitación, el mismo precio que se paga en el distrito Bellavista-La Palmera, aunque en este caso los anuncios escasean. Hay que tener en cuenta que es la zona más cerca al campus de Reina Mercedes, donde se concentran numerosas facultades de la Universidad de Sevilla.

En el otro lado de la balanza se sitúa Macarena, que es el tercer distrito por volumen (75) y el más asequible de la ciudad (una habitación cuesta, de media, 390 euros). También es una zona de influencia para los estudiantes, ya que se ubica junto al campus universitario del Hospital Virgen Macarena y cerca de La Cartuja, donde se encuentran la Escuela de Ingenieros o la Facultad de comunicación, así como opciones privadas.

El alquiler medio de una habitación en la ciudad asciende a los 400 euros

Según el Índice de la plataforma de alquiler on line Spotahome sobre la Evolución de Precios en Ciudades Europeas, que analiza el precio real de habitaciones, apartamentos y estudios en ocho de las principales ciudades españolas, el precio medio de la habitación en Sevilla se situaba en el entorno de los 400 euros en el segundo trimestre de este año-

Entre principios de 2024 y mediados de 2025, la habitación en Sevilla se movió en una banda estrecha, entre 370 y 395 euros, según Spotahome y, en este periodo, volvió tres veces al mismo suelo de 370. Todo el aumento se produjo entre el segundo y el cuarto trimestre de 2025 y, desde entonces, se sitúa en los 400 euros.

"Los terceros y cuartos trimestres -el arranque del curso académico- concentran tanto los precios más altos como el mayor volumen de oferta y de solicitudes: en el tercer trimestre de 2024 se registraron 284 solicitudes de reserva, frente a las 58 del primer trimestre de 2026", ha destacado.

Los pisos completos, también a un precio elevado

En Sevilla capital, la subida en el precio del alquiler de un piso completo ha sido del 23% en los últimos doce meses, hasta alcanzar una renta media de 1.355 euros al mes. Esto es, se sitúa en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual, que actualmente se sitúa en los 1.221 euros en 14 pagas y en 1.424 euros si se cobra en 12.

En cualquier caso, no es la ciudad con el alquiler más caro. Según se desprende del estudio, en Bilbao ha subido un 6,7%, hasta situarse en los 1.600 euros mensuales. Y en Barcelona, ya la ciudad más cara del país, lo ha hecho un 12,9% más, hasta los 1.750.