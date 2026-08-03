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Obras

La avenida Carlos V estrena asfalto: así queda uno de los principales accesos al centro de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla completa la renovación del firme en el eje de las avenidas Menéndez Pelayo, El Cid y Carlos V, mejorando la seguridad y el tráfico en la ciudad

Vídeo | Así ha quedado la avenida Carlos V tras el reasfaltado

Vídeo | Así ha quedado la avenida Carlos V tras el reasfaltado

Así ha quedado la avenida Carlos V tras el reasfaltado / Ayuntamiento de Sevilla

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El Correo

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El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado el reasfaltado de la avenida de Carlos V, una actuación que permite completar la renovación del firme en todo el eje formado por las avenidas Menéndez Pelayo, El Cid y Carlos V, una de las principales vías de entrada y salida del centro de la ciudad y por la que circulan a diario miles de vehículos y numerosas líneas de Tussam, tal como ha precisado el consistorio en una nota de prensa.

Con esta intervención se pone fin a los problemas que presentaba el pavimento de la avenida, donde el firme acumulaba grietas, deformaciones y desperfectos que afectaban a la circulación. La actuación mejora tanto la seguridad del tráfico como la comodidad de los desplazamientos en un punto estratégico que conecta el Prado de San Sebastián, el casco histórico y varios barrios de Sevilla.

Un eje completamente renovado

La principal novedad de esta actuación es que queda renovado todo el corredor viario formado por las avenidas Menéndez Pelayo, El Cid y Carlos V, uno de los más transitados de la capital. Además de los vehículos particulares, por este recorrido pasan diariamente varias líneas de autobús urbano, por lo que la mejora del firme beneficia también al transporte público.

Vehículos sobre la avenida Carlos V recién asfaltada.

Vehículos sobre la avenida Carlos V recién asfaltada. / Ayuntamiento de Sevilla

Las obras se incluyen dentro del Plan de Mejora de Pavimentos y Asfaltado que desarrolla el Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo.

Más inversiones en el entorno del Prado de San Sebastián

El reasfaltado de Carlos V forma parte de un conjunto de actuaciones ejecutadas durante el último año en el entorno del Prado de San Sebastián, donde el Ayuntamiento cifra una inversión global de 1,6 millones de euros.

Entre las principales actuaciones destaca la primera fase de la Ciudad de los Niños, un nuevo parque infantil tematizado en torno a elementos representativos de Sevilla, como la antigua Pasarela de la Feria, las casetas y la Semana Santa. Este espacio cuenta con una superficie de más de 1.100 metros cuadrados y está diseñado para diferentes edades, con zonas de juego accesibles y futuras ampliaciones previstas.

Firme reparado en la avenida Carlos V

Firme reparado en la avenida Carlos V / Ayuntamiento de Sevilla

A ello se suman las obras que Emasesa está ejecutando para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Ciudad de Ronda y en varias vías del entorno, así como la incorporación a la zona azul de nuevas calles próximas a la avenida de Portugal y Diego de Riaño. Las calles incluidasal sistema de estacionamiento regulado (GES) son:

  • Avenida de Portugal (avenida de la Borbolla a calle Diego de Riaño)
  • Avenida de la Borbolla (avenida Carlos V a avenida de Portugal)
  • Diego de Riaño (avenida de Portugal a avenida Carlos V)
  • Ciudad de Ronda (avenida de Portugal a avenida Carlos V)
  • Infante Carlos de Borbón (Diego de Riaño a Ciudad de Ronda)
  • Infanta Luisa de Orleans (Diego de Riaño a Ciudad de Ronda)

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Mejoras también para los peatones

Las inversiones en esta zona se completan con la renovación de acerados en las calles Fernando Villalón, Antonio Cortés Lladó y un tramo de Alfonso de Cossío, unas obras destinadas a mejorar la accesibilidad y la seguridad de los peatones, especialmente de las personas mayores, vecinos con movilidad reducida y familias que utilizan estos itinerarios para acceder a los centros educativos del barrio.

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