El Ayuntamiento de Sevilla aprueba cambios en las tarifas de Tussam al aeropuerto y en los abonos para turistas, jóvenes y pensionistas

Los cambios en las tarifas de Tussam planteados por el consejo de administración avanzan para su entrada en vigor en los próximos meses. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ya ha validado una modificación de la ordenanza que ahora inicia una fase de exposición pública previa a su aprobación en el Pleno municipal. Las modificaciones afectan a los desplazamientos al aeropuerto y a los abonos destinados a los turistas, los jóvenes y los pensionistas, sin que en estos dos últimos casos suponga un incremento de los precios públicos. Los cambios no afectan al resto de títulos que en la propuesta aprobada inicialmente se mantienen congelados.

La empresa municipal de transportes plantea estos cambios precisamente tras batir un nuevo récord en el número de usuarios. De acuerdo con los datos difundidos este mes de julio se han realizado 48,5 millones de viajes entre enero y junio. Unos registros que suponen "el mejor dato de los últimos 22 años", según destacó el gobierno municipal. Esto se ha visto reflejado también en la cuenta de ingresos: Hasta mayo de 2026 se habían ingresado ya 29.503,94 euros, frente a los 26.257,75 euros de 2025, lo que supone una subida de 3.246,18 euros, un 12,36% más

Cambios en las tarifas al aeropuerto y para los turistas

Los cambios de mayor envergadura son los vinculados a los desplazamientos al aeropuerto y a los servicios turísticos. Concretamente, se eliminarán el billete de ida y vuelta de la línea aeropuerto, válido durante 24 horas a un precio de ocho euros, así como las tarjetas turísticas de 1 y 3 días. A cambio se crearán dos nuevos títulos con validez durante dos y cuatro días. El precio del billete único a San Pablo se mantendrá al mismo precio actual de seis euros.

La reordenación del catálogo de títulos turísticos de Tussam implica la creación de dos nuevos títulos. Uno de ellos es una tarjeta turística de 48 horas y otra la de 4 días. La primera tendrá un coste de 14 euros, más dos de fianza por la adquisición de la tarjeta. La segunda eleva su precio hasta los 18. Ambas serán válidas "para servicios ordinarios de Tussam y Línea Especial Aeropuerto" durante el periodo de tiempo elegido durante la recarga.

Estas nuevas tarjetas sustituirían, en caso de ser aprobada la propuesta por el consejo de administración de la empresa pública, a las actuales de 1 y 3 días. El precio de la primera tarjeta era de 5 euros, más dos de la misma, y de 10 euros en el caso de la segunda. Estos títulos sirven para el Metrocentro y las líneas de autobús de Tussam, pero no era válido para la línea del aeropuerto ni servicios especiales.

"La medida responde a una doble finalidad. De un lado, mejorar la experiencia del visitante desde su llegada a Sevilla, ofreciéndole una solución sencilla, comprensible y adaptada a la duración habitual de su estancia. De otro, reforzar la contribución del usuario ocasional turístico a la sostenibilidad económico-financiera del servicio público de transporte urbano colectivo, sin afectar a los títulos ordinarios utilizados mayoritariamente por la ciudadanía residente ni a los títulos de carácter social", recoge la memoria aprobada en Junta de Gobierno.

Cambios en los abonos de jóvenes y pensionistas

Los cambios afectarán también a la tarjeta Joven, diseñada para los menores de 30 años empadronados en Sevilla. Hasta ahora, el acceso a esta prestación estaba condicionado por un límite de ingresos fijado según una tabla de forma que por ejemplo si la unidad familiar estaba conformada por un miembro los ingresos máximos ascienden a 12.780 euros mientras que si sumaba dos la cuantía se elevaba a 15.975 euros. Así, progresivamente, en función del número de miembros del hogar.

Ahora, el acceso a la tarjeta estará vinculado al importe del Salario Mínimo Interprofesional. Concretamente, se establece que la renta de la unidad familiar sea inferior al 75% del SMI por miembro de la unidad familiar. Por cada miembro discapacitado de la familia se incrementará la renta familiar máxima en un 25%. Aplicando la cuantía asignada en estos momentos al SMI, es decir, en torno a 12.820 euros por persona.

En el caso de la tarjeta gratuita para mayores de 65 años y pensionistas a partir de 60 años el cambio es meramente simbólico. A partir de ahora, de acuerdo con la propuesta de Tussam, esta prestación pasará a denominarse tarjeta Tussam Plus + para "adecuarla a los usos sociales actuales". No habrá cambios en la gratuidad sin límite de renta ni en el sistema de acceso a este título.