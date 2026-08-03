Nuevas obras en la avenida de las razas desde agosto: así serán los cortes de tráfico durante cuatro meses

La Avenida de las Razas de Sevilla registrará un corte parcial de tráfico en dos de sus carriles a partir de este lunes 3 de agosto y hasta el 3 de diciembre debido a las obras de reparación del colector SE-S700 que ejecutará Emasesa. La actuación afectará a uno de los principales accesos de la ciudad y obligará a aplicar medidas especiales de circulación durante cuatro meses.

Afectación al tráfico en la Avenida de las Razas

Según ha detallado el Ayuntamiento en un mensaje en la red social X, está previsto el corte de los dos carriles sentido norte, en el tramo entre la glorieta El Copero con Avenida de Dinamarca, motivado por la ejecución de obras de reparación del colector y tramos contiguos afectados.

Asimismo, el plan de tráfico asociado contempla habilitar un carril por sentido en el tramo indicado mientras duren las obras.