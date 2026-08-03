Nuevas obras en la avenida de las razas desde agosto: así serán los cortes de tráfico durante cuatro meses
Las obras del colector SE-S700 provocan restricciones de tráfico en la Avenida de las Razas de Sevilla hasta el mes de diciembre
La Avenida de las Razas de Sevilla registrará un corte parcial de tráfico en dos de sus carriles a partir de este lunes 3 de agosto y hasta el 3 de diciembre debido a las obras de reparación del colector SE-S700 que ejecutará Emasesa. La actuación afectará a uno de los principales accesos de la ciudad y obligará a aplicar medidas especiales de circulación durante cuatro meses.
Afectación al tráfico en la Avenida de las Razas
Según ha detallado el Ayuntamiento en un mensaje en la red social X, está previsto el corte de los dos carriles sentido norte, en el tramo entre la glorieta El Copero con Avenida de Dinamarca, motivado por la ejecución de obras de reparación del colector y tramos contiguos afectados.
Asimismo, el plan de tráfico asociado contempla habilitar un carril por sentido en el tramo indicado mientras duren las obras.
- Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
- Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje
- Un repartidor acusado de quedarse con varias bicicletas es condenado a cárcel en Sevilla: estaban valoradas en más de 2.500 euros
- Álvaro Fabre, el artista de Pino Montano que se hizo viral tras el Mundial: "La pintura de las Esperanzas en la camiseta del Betis se ha llevado por delante todas las estadísticas"
- Entradas desde 2 euros y baños de noche en Sevilla: así es la piscina olímpica de 50 metros a solo 20 minutos de la capital
- Los mejores lugares de Sevilla para ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026
- Sale a la venta una de las haciendas más singulares de Sevilla: 4,5 millones de euros y 415 hectáreas de superficie
- García Millán fabricará gazpacho y salmorejo en La Rinconada: creará 50 empleos fijos y la inversión superará los 20 millones