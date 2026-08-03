En croissant, tartar o perrito caliente: el rincón de Barbate donde sirven el atún rojo de formas que no imaginas y a buen precio

Hablar de Barbate es hablar de atún rojo. Este municipio de la costa de Cádiz mantiene una relación inseparable con la almadraba, una técnica de pesca tradicional que cada temporada lleva hasta sus restaurantes uno de los productos más apreciados de la gastronomía gaditana.

Uno de los establecimientos donde este pescado es el gran protagonista es El Timón de Barbate, un restaurante situado frente al mar, en el número 40 del paseo marítimo. Su carta permite probar el atún rojo de almadraba en numerosos formatos, desde elaboraciones clásicas como el tartar, el tataki o el sashimi hasta propuestas más originales. Además, la carta es asequible para muchos bolsillos, ya que todavía es posible sorprenderse con algunos platos sin gastarse más de 30 euros.

El establecimiento abrió sus puertas en junio de 2020 de la mano de los hermanos Sánchez García, María José, Juana Mari y Lolo. Cuenta con salón, barra y una terraza cubierta con vistas a la playa, uno de sus principales atractivos durante los meses de verano. En total, el espacio tiene capacidad para alrededor de un centenar de personas.

Atún rojo de las almadrabas de Barbate

La materia prima que se utiliza en sus platos procede de las almadrabas de Barbate, por lo que el atún rojo ocupa un lugar destacado en buena parte de la carta. Se sirve en tacos, tartares, cortes crudos, elaboraciones a la plancha y recetas que combinan la tradición local con presentaciones más actuales.

Una de las propuestas que más llaman la atención es el croissant relleno de atún rojo, acompañado de mayonesa trufada y un punto picante. También destaca la tosta elaborada con pan de cristal, taquitos de atún y una crema de pistachos y piñones.

Entre las opciones más originales aparece el falso niguiri, que sustituye la tradicional base de arroz por un taco de lubina frita sobre el que se coloca una lámina de sashimi de atún rojo, o el perrito caliente de atún, hecho con pan brioche y una falsa salchicha hecha de mormo de atún empanada con panko, mayonesa al Pedro ximenez y siracha.

El tartar se presenta con una base de aguacate, aunque también existe la posibilidad de pedir una tabla variada para probar diferentes cortes y preparaciones. A estas propuestas se suman la ensaladilla de almadraba, los dados de atún picante, el pimiento relleno de atún y langostinos, el denominado hot dog tuna o la ventresca a la plancha.

"Un clásico frente al mar"

La creadora de contenido sevillana Comiendo con Mimi es una de las que se ha rendido a la carta de este establecimiento, al que define como "un clásico situado frente al mar en Barbate, especializado en cocina mediterránea y gaditana, con especial protagonismo del atún rojo de almadraba".

La foodie destaca especialmente su terraza con vistas al paseo marítimo, su ambiente relajado y una carta basada en productos frescos del mar. Entre los platos más valorados señala la variedad de atún crudo, así como el tartar de atún, el arroz negro, los boquerones fritos y otras recetas tradicionales de la costa gaditana.

También resalta las buenas valoraciones que recibe el restaurante por parte de sus clientes, tanto por la calidad del producto como por el trato del personal.

Arroces, pescados y opciones para toda la familia

Aunque el atún rojo de almadraba es el principal reclamo, la carta de El Timón de Barbate incluye otras alternativas. Entre los arroces se encuentran el de carabineros y el arroz negro, preparado con calamares, langostinos y alioli.

En el apartado de pescados a la plancha o al horno aparecen el pescado del día, el lenguado y el calamar de potera. La oferta se completa con mariscos, frituras, carnes, ensaladas y platos dirigidos al público infantil.

Esta variedad, unida a su ubicación frente a la playa, convierte al restaurante en una opción para comer en familia o hacer una parada durante una jornada de verano en Barbate, especialmente para quienes quieran descubrir las distintas formas de preparar el atún rojo capturado en sus almadrabas.