Javier Fernández anuncia obras en Cortijo del Cuarto en 2027 y urge al alcalde de Sevilla a acelerar los trámites: "Debe salir cuanto antes"

Las obras del Cortijo del Cuarto, el gran proyecto urbanístico de la Diputación de Sevilla con 6.000 viviendas, podría empezar en 2027. Son los plazos que maneja el presidente de la institución provincial pero que están condicionados por la celeridad en los trámites por parte de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla que debe culminar el expediente y facilitar el inicio de las obras. "Haría bien en preocuparse y ocuparse de que esto salga cuanto antes porque, además, es el más interesado dado que la gente que va a poder acceder a esta vivienda pública son personas que están en los registros de demandantes de la capital", apunta el presidente de la Diputación, Javier Fernández, en una entrevista en Europa Press.

"Si todo fuera bien, en 2027 deberíamos estar viendo ya un movimiento de tierra en este enorme espacio de Bellavista y empezar a verlo hecho realidad", apunta el presidente de la institución provincial, quien reclama de nuevo al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, una mayor implicación en el proyecto que ya ha iniciado su tramitación en la Gerencia de Urbanismo y que está pendiente de que se apruebe y sea seleccionado para entrar en la unidad aceleradora de proyectos, lo que permitiría reducir los plazos de todos los trámites.

Fernández inicidió en que se trata de uno de los proyectos de "mayor calado en la ciudad y en Andalucía": "Es una gran oportunidad para los jóvenes y un proyecto en el que desde lo público juega un papel clave la sostenibilidad", puntualizó.

Casi 6.000 viviendas

Los suelos donde se desarrolla este proyecto cuentan con 164 hectáreas ubicadas entre Bellavista y el Canal del Guadaíra y Fuente del Rey, ya en el término municipal de Dos Hermanas. En ellos están programadas casi 6.000 nuevas viviendas, la mitad de ellas protegidas, así como 100.000 metros cuadrados de usos terciarios (oficinas y comercios) y 65 hectáreas de zonas verdes (el doble que el Parque de María Luisa).

La Diputación Provincial ha registrado en los departamentos de Urbanismo de Sevilla y Dos Hermanas el avance del Plan Parcial y el documento inicial estratégico para que durante los próximos dos años se completen todos los informes urbanísticos y permisos necesarios.

La prioridad de las políticas de viviendas

Javier Fernández considera que la cuestión de la vivienda es el "gran problema" que hay que abordar en el medio y largo plazo, "entre otras cosas, porque tenemos dos sectores de la población que se nos han quedado fuera del mercado de la vivienda: la gente joven y quienes tienen cierto grado de vulnerabilidad".

Por último, el presidente provincial destaca que si se quieren resultados en vivienda pública, es necesario apostar más por el urbanismo público: "No podemos depositar la responsabilidad de la construcción de este tipo de vivienda pública, teniendo en cuenta que la Junta tiene competencias claras en este materia, en el sector privado".