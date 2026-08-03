La nueva estructura de los toldos del puente de San Telmo de Sevilla toma forma con la mirada puesta en el verano de 2027

El proyecto de los toldos en el puente de San Telmo empieza a tomar forma tras meses de retraso debido a "contratiempos" y otro verano sin sombra. La instalación se oficializaba el pasado día 5 de agosto de 2025 con el contrato entre el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa constructora Heliopol y Azul Construcción Repair, quedando trazado el objetivo de materializar un sistema de entoldado diseñado por parte de Ayesa. A escasos días de que se cumpla un año de aquella firma, la sombra sigue brillando por su ausencia en la pasarela que conecta el barrio de Los Remedios con el Casco Antiguo de Sevilla aunque la empresa ha iniciado la instalación de la nueva estructura que dará soporte a las lonas que deberán dar sombra a este puente.

Este lunes la empresa adjudicataria ha iniciado este lunes la instalación de una estructuras de medio arco sujeta por un lado a la barandilla y por otro lado a los nuevos postes. Previamente se han realizado pruebas y se han adoptado medidas para reforzar la base del puente para que soporte el peso de las lonas.

Desde la empresa Heliopol afirmaban cómo el desarrollo del proyecto "no ha tenido ningún problema de causa mayor", pero sí reconocían la existencia de una serie de contratiempos en cadena que han derivado en un notable retraso de los tiempos pautados en una primera instancia. La licitación de la obra dictaba unos cuatro meses de trabajos, que, innegablemente se han incumplido, pues el trabajo comenzaba de forma real antes de la época navideña.

Una cadena de contratiempos en la consecución de la obra

De manera añadida, también se han sucedido una serie de interrupciones no previstas en consecuencia a la presencia de un excesivo número de viandantes en el propio puente en momentos claves en la agenda de la ciudad como la propia Navidad, la Semana Santa, la Feria; o sucesos no tan previsibles como las históricas lluvias del pasado invierno o el evento de Netflix con la serie Berlín, entre otros. La realidad es que, acarreadas por todos estos aspectos, las obras se adentran ya en el que es su séptimo mes en curso.

A pesar de los retrasos, el Gobierno local no se planteaba romper el contrato, como sí ha hecho recientemente con el de los toldos de la avenida de la Constitución, también adjudicado a la empresa Heliopol, sino todo lo contrario: la intervención continúa adelante, según fuentes consultadas. En esta línea, los trabajadores de la propia obra en la pasarela ya hablan de cara a la próxima época estival: "El año que viene trendremos sombra en el puente".

Aunque por el momento se desconocen plazos fijos marcados, actualmente se sigue trabajando para que el puente de San Telmo ofezca una solución climática a sevillanos y turistas. Un objetivo que sigue estando vivo, a pesar de los contratiempos, y que nació con una firma de contrato en el verano de 2025 que ya presenta casi un año de trayectoria.

El problema de la Avenida de la Constitución

Sí ha habido más problemas en la Avenida de la Constitución, donde el Ayuntamiento ha llegado a rescindir el contrato a la empresa adjudicataria y tendrá que volver a licitarlo con el nuevo diseño que será el que apruebe la Comisión Provincial de Patrimonio de entre las dos opciones que se han presentado. Descartada ya cualquier opción de que puedan estrenarse este verano, el objetivo es que puedan estar listos para 2027.