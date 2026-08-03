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Ocho detenidos y ocho kilos de cocaína incautados en una operación policial en Sevilla

Desarticula una organización criminal dedicada a la venta de cocaína en todo el territorio nacional

Vídeo | Ocho detenidos y ocho kilos de cocaína incautados en una operación policial en Sevilla

Vídeo | Ocho detenidos y ocho kilos de cocaína incautados en una operación policial en Sevilla

El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína que obtenía grandes cantidades de esta sustancia estupefaciente para distribuirlas posteriormente entre otras estructuras delictivas asentadas en distintos puntos de la geografía española.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la operación se ha saldado con cinco registros domiciliarios en las localidades sevillanas de Espartinas, Bormujos y Utrera, la detención de ocho personas, y la incautación de más de 95.000 euros, ocho kilogramos de cocaina y 4 vehículos "caleteados" para ser usados como transporte para la droga.

En la primera fase del operativo, se frustró el intercambio de ocho paquetes de cocaína, cuyo peso ascendía a ocho kilogramos, llevándose a cabo la detención de los líderes de la organización y encargados de la negociación y obtención de la sustancia incautada. Junto a ellos, se produjo la detención de aquellos otros sujetos empleados por la estructura criminal para el éxito de sus actividades delictivas, tanto como testaferros como cooperadores necesarios para sus fines ilícitos.

Vehículos modificados e instrumentos contra la acción policial

Durante los registros domiciliarios llevados a cabo en esta primera fase, se hallaron entre otros efectos, casi 95.000 euros en efectivo, dos vehículos modificados para el transporte oculto de sustancias estupefacientes e instrumentos dirigidos a impedir la acción policial, como es el caso de "raquetas" para la detección balizas, y un inhibidor de frecuencias destinado a asegurar las comunicaciones. Además, fruto de los beneficios obtenidos ilícitamente del tráfico de drogas, se produjo la intervención de un vehículo de lujo, propiedad de los detenidos.

Durante la segunda fase, se produjeron nuevos registros domiciliarios destinados a la detención de aquellos investigados con los roles específicos de transporte y guarda de la sustancia ilícita intervenida; destacando la aprehensión de más de 5.000 euros en efectivo, varios dispositivos móviles y un vehículo de alta gama.

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Prisión para tres de los detenidos

De esta manera, en la última fase, se llevó a cabo la detención de la persona encargada del transporte por todo el territorio nacional y recaudación del capital preciso para la obtención de drogas, hallándose documentación relativa a pagos y entregas de efectivo. Una vez los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial junto a los efectos intervenidos, la misma decretó prisión para tres de ellos.

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