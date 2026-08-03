La ONCE deja 350.000 euros en Sevilla en los sorteos del fin de semana

El Sorteo de Fin de Semana de la ONCE ha llevado la suerte a la provincia de Sevilla con cerca de 350.000 euros en premios, repartidos entre La Puebla de Cazalla, donde dejó 120.000 euros el sábado, y Burguillos, agraciado con 240.000 euros en el sorteo del domingo.

Un ‘Sueldazo’ de 240.000 euros en Burguillos

Según ha detallado la ONCE en una nota de prensa, Francisco López, vendedor de la ONCE desde 2010, ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros, en la avenida de Andalucía de Burguillos, en el sorteo de este domingo, que ha dejado además sendos cupones premiados con 20.000 euros cada uno en Málaga y Vélez-Málaga.

Seis cupones premiados en La Puebla de Cazalla

Por su parte, el sorteo del pasado sábado ha dejado otros 120.000 euros en una panadería de La Puebla de Cazalla, donde María de los Desamparados García, ha vendido seis cupones premiados con 20.000 euros cada uno. "Estoy supercontenta, es el primero premio grande que doy y con muchas granas de repetirlo otra vez", ha comentado María, vendedora desde 2023. "Me hubiera gustado dar los 50 cupones enteros, pero es un pellizquito, una ayuda", ha destacado.

Más premios de la ONCE en Sevilla y Cádiz

Además, el sorteo ha dejado también otro cupón premiado con 20.000 euros respectivamente en las localidades sevillanas de Écija y Lora del Río, y otro más en Algeciras.