La ONCE deja 350.000 euros en Sevilla en los sorteos del fin de semana
El Sorteo de Fin de Semana de la ONCE deja 120.000 euros en La Puebla de Cazalla y 240.000 euros en Burguillos, distribuidos en varios premios
El Sorteo de Fin de Semana de la ONCE ha llevado la suerte a la provincia de Sevilla con cerca de 350.000 euros en premios, repartidos entre La Puebla de Cazalla, donde dejó 120.000 euros el sábado, y Burguillos, agraciado con 240.000 euros en el sorteo del domingo.
Un ‘Sueldazo’ de 240.000 euros en Burguillos
Según ha detallado la ONCE en una nota de prensa, Francisco López, vendedor de la ONCE desde 2010, ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros, en la avenida de Andalucía de Burguillos, en el sorteo de este domingo, que ha dejado además sendos cupones premiados con 20.000 euros cada uno en Málaga y Vélez-Málaga.
Seis cupones premiados en La Puebla de Cazalla
Por su parte, el sorteo del pasado sábado ha dejado otros 120.000 euros en una panadería de La Puebla de Cazalla, donde María de los Desamparados García, ha vendido seis cupones premiados con 20.000 euros cada uno. "Estoy supercontenta, es el primero premio grande que doy y con muchas granas de repetirlo otra vez", ha comentado María, vendedora desde 2023. "Me hubiera gustado dar los 50 cupones enteros, pero es un pellizquito, una ayuda", ha destacado.
Más premios de la ONCE en Sevilla y Cádiz
Además, el sorteo ha dejado también otro cupón premiado con 20.000 euros respectivamente en las localidades sevillanas de Écija y Lora del Río, y otro más en Algeciras.
- Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
- Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje
- Un repartidor acusado de quedarse con varias bicicletas es condenado a cárcel en Sevilla: estaban valoradas en más de 2.500 euros
- Álvaro Fabre, el artista de Pino Montano que se hizo viral tras el Mundial: "La pintura de las Esperanzas en la camiseta del Betis se ha llevado por delante todas las estadísticas"
- Entradas desde 2 euros y baños de noche en Sevilla: así es la piscina olímpica de 50 metros a solo 20 minutos de la capital
- Los mejores lugares de Sevilla para ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026
- Sale a la venta una de las haciendas más singulares de Sevilla: 4,5 millones de euros y 415 hectáreas de superficie
- García Millán fabricará gazpacho y salmorejo en La Rinconada: creará 50 empleos fijos y la inversión superará los 20 millones