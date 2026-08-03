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Tres investigados en Sevilla por la venta irregular de 30 toneladas de ciruelas valoradas en 45.000 euros

La Guardia Civil de Carmona constató la trazabilidad del movimiento del producto desviado, el cual había sido vendido por los investigados a terceras personas sin la autorización del legítimo propietario

Vídeo | La Guardia Civil investiga a tres personas por la apropiación indebida de 30 toneladas de ciruelas en Villaverde del Río

Vídeo | La Guardia Civil investiga a tres personas por la apropiación indebida de 30 toneladas de ciruelas en Villaverde del Río

El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Equipo ROCA de la Compañía de Carmona de la Guardia Civil investiga en Villaverde del Río a tres personas como presuntas autoras de un delito de apropiación indebida por el supuesto desvío y posterior venta sin autorización de más de 30 toneladas de ciruelas, valoradas en más de 45.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia del propietario de una finca de explotación agrícola, quien tras haber depositado en un almacén de la localidad la recolecta de más de 30 toneladas de ciruelas para su almacenamiento y custodia temporal, solicitó llegado el momento la retirada del producto para su posterior venta, recibiendo en todo momento respuestas evasivas y trabas para su retirada por parte de los administradores y responsables del almacén, lo que hizo sospechar al denunciante.

A raíz de esta información la Guardia Civil llevó a cabo diversas gestiones que constataron que la mercancía había sido vendida a terceras personas aparentando tratarse de operaciones comerciales legítimas, valiéndose de documentación alterada para tal fin, sin la autorización del legítimo propietario. El análisis de la documentación solicitada a los investigados, así como el estudio de la trazabilidad de los movimientos de la mercancía, permitió a los agentes del Equipo ROCA detectar el valor económico aproximadamente defraudado del producto desviado, con una valoración superior a los 45.000 euros.

Tres administradores, investigados por apropiación indebida

Como consecuencia de estos hechos la Guardia Civil ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente de los tres administradores responsables de la empresa receptora para su almacenamiento del producto como presuntos autores en un delito de apropiación indebida.

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