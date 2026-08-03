El control de mosquitos se refuerza en Dos Hermanas tras el primer caso de fiebre del virus del Nilo: vigilancia en El Abrazo del Este, El Copero o el entorno del Guadaíra

La provincia de Sevilla acumula ya 16 casos positivos de fiebre del virus del Nilo Occidental, una cifra superior al año pasado. Los contagios, aunque de momento han tenido en su mayor parte efectos leves, se extienden por una quincena de municipios en los que se ha tenido que declarar la alerta. Entre ellos se encuentran Dos Hermanas, uno de los últimos en detectarse transmisiones de esta enfermedad portada por los mosquitos al humano. En este municipio, la Diputación ha anunciado un plan de refuerzo que se prolongará hasta el próximo 30 de agosto y que sigue los pasos de la estrategia desplegada ya en otras zonas como La Puebla del Río.

En estos momentos, la institución provincial cuenta con un total de once unidades desplegadas en los quince municipios en situación de alerta por el riesgo de contagio en los entornos periurbanos. En el caso de Dos Hermanas este dispositivo ha realizado un total de 422 inspecciones larvarias de las que 149 resultaron positivas y por tanto se ejecutaron en 145 los tratamientos larvicidas para eliminar los focos detectados. En cuanto a la fase adulta de los mosquitos se han puesto en marcha tratamientos y está programada una nueva intervención la próxima semana.

No obstante, según se desprende de estos trabajos, el entorno periurbano de Dos Hermanas cuenta en la actualidad con pocos puntos con humedad suficiente para acoger focos de proliferación importantes. Estos se localizan en zonas como el Arroyo de las Culebras, las inmediaciones de la EDAR de El Copero y el entorno del río Guadaíra. La otra zona con presencia de agua suficiente son las tablas de cultivo de arroz existentes en el término municipal, incluida dentro del programa de tratamientos aéreos adulticidas que la Diputación va a ejecutar esta semana.

Los datos de la red provincial de vigilancia entomológica indican que las capturas de mosquitos competentes para la transmisión del virus se mantienen, en términos generales, en niveles bajos en Dos Hermanas, con la excepción del entorno del Brazo del Este, donde las poblaciones se han observado cantidades superiores, aunque con tendencia descendente tras alcanzar su máximo a principios de junio.

16 casos en Andalucía, todos en Sevilla

Según los datos difundidos por la Junta de Andalucía, ha habido ya 11 casos leves y cinco neuroinvasivos por contagios por la fiebre del virus del Nilo. En total, se han realizado estudios de laboratorio a 298 usuarios, despistaje de arbovirosis en 107 pacientes con meningitis víricas y 2.088 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Los municipios en situación de alerta son: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén). Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.