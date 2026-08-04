Un camión pierde la carga y deja cristales repartidos por la AP-4: las retenciones llegan hasta los 13 kilómetros

Un camión ha perdido la carga este martes a mediodía y ha dejado cristales repartidos por la AP-4. Según fuentes oficiales, el vehículo transportaba láminas de vidrio, que en estos momentos se encuentran recogiendo efectivos de la Guardia Civil. Para evitar cualquier incidente, se ha cortado un carril de la autovía entre Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, donde a las 14:00 se acumulan 13 kilómetros de retenciones.

Tal como aparece en el mapa en directo de la Dirección General de Tráfico (DGT), el atasco en la AP-4 está concentrado entre los kilómetros 27 y 40, en sentido Cádiz. Las autoridades desplegadas en la zona están retirando de la calzada los cristales caídos del camión, y esperan recuperar el tránsito normal de vehículos cuanto antes, según fuentes oficiales consultadas por El Correo de Andalucía.

Más allá del incidente de este martes, la principal vía de conexión entre las provincias de Cádiz y Sevilla ha registrado numerosas retenciones en lo que llevamos de verano. El pasado sábado 1 de agosto, en plena operación salida, hubo 16 kilómetros de esta autovía con un tránsito de vehículos más lento de lo habitual. Los puntos conflictivos aquel día se ubicaron a la altura de Dos Hermanas, Los Palacios y Las Cabezas, según reflejó el mapa de la DGT.

"No podemos resignarnos a que las carreteras andaluzas estén en un atasco permanente", afirmó el pasado sábado el nuevo consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet. Al hilo de los atascos registrados, Muñoz-Atanet exigió una reunión con el ministro Óscar Puente para poner en marcha medidas inmediatas para la AP-4. "Los andaluces merecen soluciones", reclamó este miembro del Gobierno autonómico.