Circo, humor y jazz llenan de cultura estos tres municipios de Sevilla durante el mes de agosto
La provincia sevillana acogerá tres espectáculos de circo, humor y música en directo durante el mes de agosto, dentro de la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos
La provincia de Sevilla contará durante el mes de agosto con tres espectáculos de circo, humor y música en directo dirigidos a todos los públicos. Las actuaciones se celebrarán en Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Mairena del Alcor los días 6 y 13 de agosto.
Las propuestas forman parte de la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos, una iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos adheridos al programa.
'WC', humor y circo en Los Palacios y Villafranca
La primera de las citas tendrá lugar este jueves 6 de agosto, a las 21.00 horas, en Los Palacios y Villafranca, donde el actor y payaso David Cebrián representará su espectáculo WC.
La obra combina el lenguaje del clown con el humor y el teatro gestual. La propuesta ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Lorca al Mejor Espectáculo Revelación y los premios PACA al Mejor Espectáculo Petit y a la Mejor Dirección.
Un recorrido por las mujeres del jazz en Las Cabezas de San Juan
También el jueves 6 de agosto, el Patio de la Casa de la Cultura de Las Cabezas de San Juan será el escenario del concierto Una historia de mujeres en el jazz, que comenzará a las 22.00 horas.
El espectáculo estará protagonizado por Four Women Quartet, una formación integrada por cuatro músicas afincadas en Andalucía. El grupo propone un recorrido por la obra de compositoras, instrumentistas y cantantes vinculadas a estilos como el blues, el swing y el jazz.
'Yesterday' lleva el circo de calle a Mairena del Alcor
La programación finalizará el jueves 13 de agosto, a las 21.30 horas, en la Plaza de Abastos de Mairena del Alcor, con la representación de Yesterday, de Manolo Carambolas.
El artista, especializado en circo de calle y teatro gestual, cuenta con reconocimientos como el Premio al Mejor Número de Circo de la Asociación de Circo de Andalucía y el Premio del Público del Festival Internacional MalabHaría.
Calendario de actuaciones
Jueves 6 de agosto
- Los Palacios y Villafranca: WC, de David Cebrián, a las 21.00 horas.
- Patio de la Casa de la Cultura de Las Cabezas de San Juan: Una historia de mujeres en el jazz, de Four Women Quartet, a las 22.00 horas.
Jueves 13 de agosto
- Plaza de Abastos de Mairena del Alcor: Yesterday, de Manolo Carambolas, a las 21.30 horas.
La Red Andaluza de Teatros Públicos desarrolla su programación en colaboración con municipios de las ocho provincias andaluzas y de Ceuta, con el objetivo de acercar las artes escénicas y la música a localidades de todo el territorio.
- Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
- Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje
- Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
- El Ayuntamiento de Sevilla aprueba cambios en las tarifas de Tussam al aeropuerto y en los abonos para turistas, jóvenes y pensionistas
- Un repartidor acusado de quedarse con varias bicicletas es condenado a cárcel en Sevilla: estaban valoradas en más de 2.500 euros
- Los estudiantes que buscan habitación en Sevilla tendrán que rascarse el bolsillo: de los 545 euros en Nervión a los 390 en Macarena
- Álvaro Fabre, el artista de Pino Montano que se hizo viral tras el Mundial: "La pintura de las Esperanzas en la camiseta del Betis se ha llevado por delante todas las estadísticas"
- Entradas desde 2 euros y baños de noche en Sevilla: así es la piscina olímpica de 50 metros a solo 20 minutos de la capital