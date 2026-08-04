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Circo, humor y jazz llenan de cultura estos tres municipios de Sevilla durante el mes de agosto

La provincia sevillana acogerá tres espectáculos de circo, humor y música en directo durante el mes de agosto, dentro de la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos

Imagen del grupo 'Four Women Quartet'

Imagen del grupo 'Four Women Quartet' / JUNTA DE ANDALUCÍA

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El Correo

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SEVILLA

La provincia de Sevilla contará durante el mes de agosto con tres espectáculos de circo, humor y música en directo dirigidos a todos los públicos. Las actuaciones se celebrarán en Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Mairena del Alcor los días 6 y 13 de agosto.

Las propuestas forman parte de la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos, una iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos adheridos al programa.

'WC', humor y circo en Los Palacios y Villafranca

La primera de las citas tendrá lugar este jueves 6 de agosto, a las 21.00 horas, en Los Palacios y Villafranca, donde el actor y payaso David Cebrián representará su espectáculo WC.

La obra combina el lenguaje del clown con el humor y el teatro gestual. La propuesta ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Lorca al Mejor Espectáculo Revelación y los premios PACA al Mejor Espectáculo Petit y a la Mejor Dirección.

Espectáculo 'WC' de David Cebrián

Espectáculo 'WC' de David Cebrián / David Cebrián

Un recorrido por las mujeres del jazz en Las Cabezas de San Juan

También el jueves 6 de agosto, el Patio de la Casa de la Cultura de Las Cabezas de San Juan será el escenario del concierto Una historia de mujeres en el jazz, que comenzará a las 22.00 horas.

El espectáculo estará protagonizado por Four Women Quartet, una formación integrada por cuatro músicas afincadas en Andalucía. El grupo propone un recorrido por la obra de compositoras, instrumentistas y cantantes vinculadas a estilos como el blues, el swing y el jazz.

El cuarteto Four Women Quartet compuesto por la cantante y percusionista Natalia Ruciero, junto con Laura Domínguez al piano, Blanca Barranco al contrabajo y Virginia Moreno al clarinete.

El cuarteto Four Women Quartet compuesto por la cantante y percusionista Natalia Ruciero, junto con Laura Domínguez al piano, Blanca Barranco al contrabajo y Virginia Moreno al clarinete. / Four Women Quartet

'Yesterday' lleva el circo de calle a Mairena del Alcor

La programación finalizará el jueves 13 de agosto, a las 21.30 horas, en la Plaza de Abastos de Mairena del Alcor, con la representación de Yesterday, de Manolo Carambolas.

El artista, especializado en circo de calle y teatro gestual, cuenta con reconocimientos como el Premio al Mejor Número de Circo de la Asociación de Circo de Andalucía y el Premio del Público del Festival Internacional MalabHaría.

Manolo Carambola en 'Yesterday'

Manolo Carambola en 'Yesterday' / Manolo Carambolas

Calendario de actuaciones

Jueves 6 de agosto

  • Los Palacios y Villafranca: WC, de David Cebrián, a las 21.00 horas.
  • Patio de la Casa de la Cultura de Las Cabezas de San Juan: Una historia de mujeres en el jazz, de Four Women Quartet, a las 22.00 horas.

Jueves 13 de agosto

  • Plaza de Abastos de Mairena del Alcor: Yesterday, de Manolo Carambolas, a las 21.30 horas.

Noticias relacionadas y más

La Red Andaluza de Teatros Públicos desarrolla su programación en colaboración con municipios de las ocho provincias andaluzas y de Ceuta, con el objetivo de acercar las artes escénicas y la música a localidades de todo el territorio.

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