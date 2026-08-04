María Guerrero, policía Local de Sevilla alerta sobre el aumento del consumo de vapers en adolescentes y niños: "No es sólo vapor de agua, lo más peligroso es la nicotina"

El consumo de vapers en menores sigue en ascenso. Los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla, miembros del cuerpo con una formación específica y especializados en cooperar en la resolución de conflictos privados y en actuación en el entorno escolar, alertan del creciente consumo de vapers y cigarrillos electrónicos entre los adolescente sevillanos, y han iniciado una campaña en redes con objeto de concienciar sobre los perjuicios y posibles sanciones que conlleva este consumo. Según los especialistas, el crecimiento es claramente exponencial: más del 54 % de los adolescentes de entre 14 y 18 años ya ha vapeado y entre los más pequeños, el 25,2 % de los jóvenes de entre 12 y 13 años ha usado alguna vez estos dispositivos.

La Agente Tutor María Guerrero se encarga de mostrar en un video el interior de un vaper tras romperlo: en él se puede observar, de manera clara, cómo no almacena únicamente vapor de agua, sino que también se compone de una sustancia aparentemente aceitosa y con nicotina alarmantemente perjudicial para la salud. "Voy a romper un vaper y en 30 segundos no volverás a verlo igual. ¿De verdad que piensas que sólo tiene vapor de agua?. Lo más peligroso no es la batería es la nicotina. Hoy pruebas, mañana decides dejarlo y ya no depende sólo de ti. No dejes que un sabor atractivo decida sobre tu salud. La decisión más valiente es no vapear".

La Policía Local advierte además de que la venta o suministro de vapers a menores de 18 años está terminantemente prohibida, incluyendo los cigarrillos electrónicos calificados como "sin nicotina", y recuerda que utilizarlos en el centro educativo conlleva sanciones disciplinarias.

El programa Agente Tutor

El Programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla que se puso en marcha hace tres cursos académicos por parte del actual Gobierno Municipal, sigue consolidándose como una de las mejores herramientas al alcance de todos para atender a los menores sevillanos. El programa, que hizo recientemente un balance desde su inicio, ha duplicado su alcance tanto en número de centros educativos como de menores atendidos, pasando de 147 centros adheridos y 33.101 personas atendidas en el primer año 2023 a los más de 63.000 atendidos y 272 centros que forman parte del programa en el curso actual.

En esta línea, una de las funciones principales de estos Agentes Tutores fugura como su labor preventiva: Frenan el incipiente consumo de sustancias adictivas con más de 9.150 productos incautados en este curso escolar, entre los que destacan botellas de alcohol con una alta graduación, vapers, botellas de óxido nitroso, tabaco, y hachís. También se incluye en este ámbito la atención a menores que presentan intoxicación etílica o que se encuentran bajo la influencia de drogas u otras sustancias tóxicas.

En estos primeros tres cursos del programa, los Agentes, de manera complementaria, también han ofrecido charlas en prácticamente todos los centros educativos de la ciudad hispalense. Desde su inicio, el programa nacía con el objetivo general de mejorar la seguridad y la convivencia en el entorno escolar, detectando y previniendo conductas que puedan perturbar el normal funcionamiento de la Comunidad Educativa o el bienestar de los menores.