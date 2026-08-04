Casi 150 nuevas farolas darán luz al Parque de Torreblanca: 700.000 euros para iluminar los senderos y ganar en seguridad

El Parque Municipal de Torreblanca, situado entre la Avenida del Deporte y la Calle Profesor Manuel Olivencia Ruiz, es uno de los principales equipamientos de espacio verde público de este barrio y de Sevilla Este, por lo que es utilizado asiduamente por los vecinos de ambas zonas del distrito para pasear, practicar deporte o como espacio de recreo.

Sin embargo, no cuenta con la iluminación suficiente, de ahí que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, haya decidido impulsar un contrato por valor de casi 700.000 euros y diez meses de ejecución con el objetivo de proporcionar alumbrado público a una serie de caminos interiores del parque.

Una medida integrada en el Plan Sevilla Nuevo Este

El proyecto se enmarca en el Plan Integrado Sevilla Nuevo Este, que incluye en su hoja de ruta un nuevo corredor verde, un pabellón deportivo cubierto, un centro de emprendimiento en la Algodonera y mejoras en colegios, instalaciones deportivas y calles del distrito. Este plan, que recibió a comienzos de año una ayuda de 12 millones procedentes de fondos europeos, ya está en marcha, y el objetivo municipal es que todo pueda estar en ejecución antes de que termine la legislatura.

"El plan es una estrategia integral de transformación urbana que busca mejorar la movilidad sostenible, la regeneración de espacios públicos, la eficiencia energética y la cohesión social en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca", señala el documento consultado por este periódico.

De hecho, dicho Plan incluye la regeneración ambiental del bulevar verde existente entre las calles Carlinga y Primo Nebiolo, que conectará los parques de Sevilla Este y Torreblanca. La intervención prevista tiene como objetivo principal conectar los dos barrios, evitando la fragmentación del tejido urbano y favoreciendo un tránsito más seguro para peatones y ciclistas. Para ello, se plantea la creación de un corredor verde multifuncional que incorpore zonas de sombra, refugios climáticos, equipamiento biosaludable, áreas de descanso y juegos infantiles.

Se iluminarán los senderos más transitados

Entre los objetivos de esta iniciativa concreta en el Parque de Torreblanca, continúa el pliego, se encuentra definir y justificar los aspectos técnicos, así como establecer las condiciones económicas necesarias para dotar de iluminación los senderos de este recinto, "persiguiendo la seguridad de los peatones que transitan por dichos senderos para que puedan discernir los obstáculos y otros riesgos del camino".

En concreto, el proyecto incluye alumbrar los senderos principales que vertebran el parque, esto es, los más transitados por los visitantes.

Según el documento, las luminarias seleccionadas para iluminar el parque -un total de 142- emplean luz blanca de 3000 K "para proporcionar una buena reproducción cromática, se cree un ambiente más agradable y mayor comodidad visual. Hay que indicar que la luz blanca permite un mejor reconocimiento facial, por lo que aumenta la seguridad en los espacios abiertos. Para iluminar con luz blanca se opta por una instalación con luminarias leds de primera calidad", explica.

Además, se han solicitado puntos de suministro a la compañía distribuidora de electricidad para alimentar a los centros de mando proyectados, que se ubicarán en la acera frente a la puerta de acceso al Parque Acuático “Guadalpark”, en la Avda. del Deporte (Glorieta de las 17 Rosas de Guillena); - y en la acera junto al poste de celosía de alta tensión con transformador de intemperie en la misma avenida (junto a Glorieta Carmen Olmedo Checa).