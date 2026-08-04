La práctica que ya no podrá repetir una hermandad de Alcalá de Guadaíra en sus procesiones
La Junta de Andalucía confirma que el uso de palomas inmovilizadas en las procesiones de la Hermandad del Águila puede ser sancionado tras una denuncia de Pacma
La Hermandad de Santa María del Águila Coronada ya no podrá volver a emplear palomas vivas atadas o inmovilizadas en sus procesiones de Alcalá de Guadaíra. La Junta de Andalucía ha confirmado que esta práctica puede dar lugar a un procedimiento sancionador, al considerar que vulnera la normativa de protección animal aplicable.
Denuncia de Pacma
Así lo ha indicado el Partido Animalista y con el Medio Ambiente (Pacma) en un comunicado, que cita que denunció en diciembre de 2025 el uso reiterado de palomas vivas en distintas salidas procesionales de la Virgen del Águila celebradas entre 2023 y 2025.
En las imágenes analizadas por la formación se observa cómo varias aves permanecen colocadas sobre el paso durante horas, atadas, inmovilizadas y expuestas a altas temperaturas, pirotecnia, música, campanas y grandes concentraciones de personas.
Normativa de protección animal
La denuncia del Partido Animalista se fundamentó en distintas normas de protección animal que resultan aplicables a las palomas, entre ellas la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio; la Ley andaluza 11/2003, de Protección de los Animales y la ordenanza municipal sobre tenencia y circulación de animales de Alcalá de Guadaíra.
Tras solicitar información sobre la tramitación de la denuncia, Pacma ha conocido que la Junta de Andalucía llegó a iniciar un procedimiento sancionador contra la hermandad aunque, finalmente, fue sobreseído tras alegar la segunda que, con relación a un procedimiento anterior por los mismos hechos, la Junta había determinado que no existía infracción de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
Y es que esta norma sólo ampara a los animales considerados de compañía. Sin embargo, la denuncia de Pacma se basaba, entre otras, en una infracción de la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, que es de aplicación a todos los animales domésticos y prohíbe expresamente mantenerlos inmovilizados en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones.
Advertencia para futuras procesiones
Para la formación política, lo relevante es que, tras la resolución de la Junta de Andalucía, la hermandad ya conoce que el uso de palomas inmovilizadas vulnera la normativa vigente y, por tanto, no podrá alegar desconocimiento para volver a recurrir a esta práctica prohibida.
El Partido Animalista reclama al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y a la Junta de Andalucía que ejerzan labores de vigilancia y actúen si vuelven a producirse estos hechos.
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