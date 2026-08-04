La primera fase del gran centro de mercancías de Majarabique, entre Sevilla y La Rinconada, estará lista en 2029 con 57 hectáreas para empresas del sector logístico

La primera fase del gran nodo logístico de Majarabique, entre los términos municipales de Sevilla y La Rinconada, ha arrancado definitivamente con la licitación de unas obras de urbanización y de mejora de los accesos que está previsto que se prolonguen durante dos años. El objetivo de la Junta de Andalucía es que las 57 hectáreas de esta primera área estén disponibles a principios de 2029 para que se puedan empezar a instalar las primeras empresas en el centro de mercancías. Quedarán para más adelante las otras dos fases hasta alcanzar las 193 hectáreas que conforman el recinto.

Esta inversión sale a licitación por un importe de 35 millones de euros y conllevará la urbanización de los dos primeros sectores del nodo logístico, la ampliación de la carretera autonómica A-8002 con dos carriles adicionales reforzando su enlace con la autovía con la A-8009 y el l acondicionamiento del arroyo Cimbreño. Todo esto permitirá disponer de 300.000 metros cuadrados de suelo logístico para grandes operadores y ocho parcelas que suman 90.000 metros cuadrados para infraestructuras y servicios relacionados con el transporte.

Las obras, autorizadas por el Consejo de Gobierno, han sido licitadas por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Movilidad y responsable del proyecto, con el objetivo de que puedan comenzar los trabajos a principios de 2027 tal y como se recoge en el propio expediente. Tras dos años de obras podría estar operativa la primera fase en 2029.

"Esta licitación de las obras pone fin a 14 años de tramitación para incorporar un nodo de importancia estratégica dentro de la Red Logística de Andalucía", explica el consejero de Movilidad y Fomento, Mario Muñoz-Atanet, nombrado por el presidente andaluz, Juanma Moreno para su tercera legislatura.

Una de las grandes áreas logísticas de Andalucía

El proyecto prevé las reservas de suelo necesarias para la instalación de las futuras naves industriales y logísticas; las zonas de servicios especializados al transporte; los sistemas generales de infraestructuras, y la terminal ferroviaria de mercancías que enlazará con el puerto. La superficie de la nueva área logística será de 193,20 hectáreas cuando esté completamente desarrollada en todas sus fases -151,97 en el término municipal de La Rinconada y 41,23 en el de Sevilla-. Los terrenos se han obtenido por expropiación, con una inversión de 13 millones de euros.

En Andalucía hay cinco áreas logísticas de interés autonómico que representan 290 hectáreas. Entre ellas, el Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, el Centro de Transportes de Mercancías de Málaga, el Área Logística de la Bahía de Algeciras, la de Córdoba y la primera fase del Área Logística de Antequera, que cuenta con 102 hectáreas y está en funcionamiento desde 2024.

Un proyecto que arrancó hace 14 años

El gran centro de mercancías del área metropolitana de Sevilla estaba recogido en los planes generales de ordenación urbanística de Sevilla y La Rinconada, así como en el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus).

En 2012, hace ahora 14 años, experimentó un paso decisivo con el inicio de la tramitación de la declaración de proyecto de interés autonómico un proceso que se culminó seis años después, en 2018. A continuación, arrancó la elaboración del Plan Especial de Ordenación y en paralelo la definición de las distintas fases de urbanización necesarias para la ejecución de esta gran inversión en un centro de transporte que cuando se planificó se fijó por encima de los 300 millones de euros. El inicio de la primera fase permitirá que puedan empezar a instalarse operadoras en el recinto.