El río Guadalquivir se iluminará en Sevilla el 15 de agosto con la Ceremonia Toro Nagashi, símbolo de la unión entre Coria del Río y Japón

Tan solo a 15 kilómetros de Sevilla convive gran parte de población descendiente de los mismísimos samuráis. Viajar hasta el año 1614 significa conocer que la embajada japonesa Keicho, liderada por el samurái Hasekura Tsunenaga, emprendió una aventura desde Sendai, Japón, hasta España, dando lugar así a la primera misión diplomática que el país nipón realizaba en Occidente.

Este cometido les haría surcar el río Guadalquivir hasta el puerto de Sevilla, pasando por Coria del Río. Así, a una parte de esta tripulación le atrajo la pequeña localidad de arraigadas raíces y por andaluz, tanto que algunos de ellos acabarían quedándose en el municipio para siempre. Se estima que en torno a 400 corianos descienden de aquella colonia y el apellido Japón esté extendido en todo el municipio.

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este martes la presentación de la X edición de Toro Nagashi, la Ceremonia de las Linternas Flotantes, que tendrá lugar el próximo 15 de agosto en el municipio de Coria del Río. El acto contaba con la presencia de representantes institucionales y de los colectivos implicados, así como del acompañamiento de Yoko y Moriko, ataviadas con el traje tradicional japonés. Para entender en qué consiste esta celebración que conmemora los lazos entre culturas, se debe conocer que la palabra "tôrô" hace alusión a un farolillo de papel con una vela encendida en su interior y su finalidad es flotar sobre el agua del río.

Durante la presentación, el Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Coria del Río, Victoriano Cancelo, agradecía a la Diputación de Sevilla la acogida y la cesión del espacio para dar a conocer una cita que, tras diez años de trayectoria, se ha consolidado como uno de los símbolos vinculantes entre el municipio sevillano y Japón. Destacaba también el profundo significado de esta tradición japonesa, que se celebra cada mes de agosto y durante la cual las familias depositan faroles iluminados sobre el agua: "Cuando hablamos de Toro Nagashi estamos nombrando una ceremonia profundamente simbólica. Los japoneses se acercan al agua para depositar un farol iluminado con el que desean la paz y tienen un momento con sus seres queridos. Es un homenaje cargado de espiritualidad, esperanza y agradecimiento", señalaba.

El delegado recordaba que, cuando Coria del Río decidió incorporar esta tradición, convirtió al río Guadalquivir en un puente entre culturas. "Es una fecha muy importante para nuestra localidad, nos obliga a mirar atrás y darnos cuenta de la dimensión que ha tomado esta celebración. Nos visitan personas de toda la geografía andaluza y estamos muy agradecidos de poder compartir este momento con todos ellos", afirmaba, poniendo el acento en tres conceptos que definen la ceremonia: "el recuerdo, la sensación de paz y el tiempo compartido con nuestros seres queridos".

Un homenaje a Virginio Carvajal Japón y el nuevo logotipo

La décima edición de esta ceremonia servirá también para rendir homenaje a Virginio Carvajal Japón, investigador cuya buena parte de su vida estuvo dedicada a estrechar los vínculos entre España y Japón. "Gracias a él, hoy muchas familias de Coria conocen el significado y la historia de su apellido Japón", destacaba Cancelo.

Además, se ha presentado el nuevo logo conmemorativo con motivo del décimo aniversario, una imagen que resume la evolución de esta celebración. El color rojo simboliza la esperanza y el renacer; las líneas onduladas azules representan el río Guadalquivir, mientras que los matices dorados evocan a la elegancia y el carácter especial de esta cita.

Para los corianos, el Toro Nagashi "no es una actividad más del calendario", sino una celebración que "identifica al pueblo de Coria del Río", por lo que hacía un llamamiento a seguir protegiendo y enriqueciendo este patrimonio cultural basado en la convivencia y la amistad: "Aunque estemos a miles de kilómetros, Coria del Río y Japón comparten valores como el respeto, la memoria y la paz, año tras año", subrayaba. Asimismo, quiso reconocer el trabajo de todas las personas y entidades que hacen posible esta celebración, entre ellas la Asociación Hispano-Japonesa Kasekura, de Coria del Río, encargada de velar por el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con la cultura japonesa durante todo el año.

Por su parte, José Japón Sevilla, cónsul honorario de Japón en la ciudad de Sevilla, ponía en valor la estrecha relación existente entre Coria del Río y las instituciones japonesas. "Para mí es una satisfacción representar al país de mi apellido" "La Embajada de Japón valora enormemente todas las actividades que Coria desarrolla durante el año porque es un pueblo totalmente vinculado a Japón", afirmaba. El cónsul recordaba que "la bandera de Japón ondea en Coria durante todo el año" y confirmaba la presencia del embajador de Japón en la ceremonia del próximo 15 de agosto.

Con esta décima edición, Coria del Río volverá a convertir el Guadalquivir en un símbolo de unión entre dos culturas separadas por miles de kilómetros, pero unidas por la historia, el respeto mutuo y el deseo compartido de la paz.