Roban más de 200 metros de cable del cementerio y el punto limpio de Almadén de la Plata

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de una sucesión de delitos contra el patrimonio en Almadén de la Plata, mientras que una segunda persona está siendo investigada por un supuesto delito de receptación relacionado con la venta del material sustraído.

Alarma social por los robos en Almadén de la Plata

La investigación llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Rinconada se inicia a consecuencia de tener conocimiento del aumento significativo de robos cometidos de forma continuada en Almadén de la Plata. Tales hechos habían generado una gran preocupación y alarma social entre los vecinos, llegando a verse afectado como víctima de estos hechos delictivos el propio consistorio de la localidad, tras detectar robos y daños en diversas infraestructuras esenciales del municipio.

A raíz de estas denuncias interpuestas se estableció por la Guardia Civil dispositivos de vigilancia en zonas de mayor incidencia de los robos, en dichos dispositivos coordinados entre componentes del Equipo ROCA y del Puesto de Almadén de la Plata, se constató el modus operandi del presunto autor quien con el fin de dificultar la acción policial, tras cometer el robo principalmente de cableado eléctrico, se valía de un tercero para trasladar y vender el material sustraído en un centro de reciclaje regulado, tratando de evitar así su identificación.

Más de 200 metros de cable eléctrico sustraídos

La investigación ha permitido esclarecer hasta el momento la sustracción de más de 200 metros de cable eléctrico del cementerio municipal, así como del punto limpio ubicado en dicha localidad. Especial gravedad reviste el robo del cableado eléctrico y la bomba de un depósito de agua de 30.000 litros que abastecía a una gran cantidad de fincas ganaderas del término municipal, siendo los grandes perjudicados de estas acciones ilícitas.

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La Guardia Civil identificó plenamente a estas dos personas procediendo inmediatamente a la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente en calidad de investigados por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio, y del delito de receptación imputable al colaborador del autor material de los hechos delictivos descritos.